Da "www.liberoquotidiano.it"

giulia napolitano a non e' l'arena 4

A Non è l'arena parla Giulia Napolitano, modella 21enne che ha frequentato le feste estreme di Roma e Milano da quando aveva 18 anni. Un canovaccio che prevedeva sempre droga, sesso e umiliazioni: "Chiedevano di appartarsi con me, ma non ho mai accettato", mette in chiaro la ragazza, in studio davanti a Massimo Giletti.

"L'offerta più alta? 15mila euro per avermi... per il Lato B". Accanto a lei, Nunzia De Girolamo ascolta e deglutisce in un misto di rabbia e disgusto. "Mi hanno chiesto di passare una notte con un'altra ragazza, ma dormire si parla un'ora il resto è sesso".

giulia napolitano nuda per le strade di roma durante il coprifuoco 2

"Perché non ha mai accettato?", chiede Giletti. "Perché mi fanno schifo. La mia dignità vale 500 euro, mille euro? Preferisco mangiare pane e cipolla che aprire le gambe e avere la borsa di marca al braccio. Per quanto penso di essere stata sveglia io, credo di aver corso dei rischi in 80 feste in due anni e mezzo, magari sono stata alla festa di qualche malintenzionato e non facendo uso di droga magari il mio rischio è stato più basso, ma quanto è uscito dal caso di Alberto Genovese mi ha convinto a parlare".

giulia napolitano a non e' l'arena 2 giulia napolitano nuda per le strade di roma durante il coprifuoco 3 giulia napolitano 57 giulia napolitano 33 giulia napolitano 25 giulia napolitano 19 giulia napolitano 18 giulia napolitano 30 giulia napolitano 24 giulia napolitano 80 giulia napolitano 94 giulia napolitano 43 giulia napolitano 44 giulia napolitano 56 giulia napolitano 42 giulia napolitano 95 giulia napolitano 81 giulia napolitano 97 giulia napolitano 83 giulia napolitano 54 giulia napolitano 40 giulia napolitano 41 giulia napolitano 55 giulia napolitano 117 giulia napolitano 39 giulia napolitano 120 giulia napolitano 11 giulia napolitano 20 giulia napolitano 34 giulia napolitano 35 giulia napolitano 21 giulia napolitano 37 giulia napolitano 119 giulia napolitano 118 giulia napolitano 22 giulia napolitano 23 giulia napolitano 36 giulia napolitano 32 giulia napolitano 26 giulia napolitano 9 giulia napolitano 121 giulia napolitano 108 giulia napolitano 8 giulia napolitano 27 giulia napolitano 69 giulia napolitano 96 giulia napolitano 92 giulia napolitano 86 giulia napolitano 51 giulia napolitano 45 giulia napolitano 79 giulia napolitano 78 giulia napolitano nuda per le strade di roma durante il coprifuoco 4 giulia napolitano 50 giulia napolitano 87 giulia napolitano 93 giulia napolitano 85 giulia napolitano 91 giulia napolitano 46 giulia napolitano 52 giulia napolitano 53 giulia napolitano 47 giulia napolitano 90 giulia napolitano 84 giulia napolitano nuda per le strade di roma durante il coprifuoco 8 giulia napolitano nuda per le strade di roma durante il coprifuoco 9 giulia napolitano nuda per le strade di roma durante il coprifuoco 10 giulia napolitano nuda per le strade di roma durante il coprifuoco 5 giulia napolitano nuda per le strade di roma durante il coprifuoco 6 giulia napolitano a non e' l'arena 3 giulia napolitano a non e' l'arena 1 giulia napolitano nuda per le strade di roma durante il coprifuoco 7 giulia napolitano nuda per le strade di roma durante il coprifuoco 1