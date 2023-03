“MI PIACEREBBE CHE QUALCUNO MI SPIEGASSE PERCHÉ NON HO PIÙ LAVORATO” – CLAUDIO LIPPI: “MI RESTA IL DISPIACERE PERCHÉ NON HO PIÙ AVUTO UNA TRASMISSIONE MIA, SOPRATTUTTO DOPO L'USCITA DI BUONA DOMENICA AFFIDATA A PAOLA PEREGO" - "MI CONSIDERO UNA PERSONA PERBENE, FORSE UN PO' INGENUA. NON A CASO NEGLI ANNI 90 HO PERSO TUTTO PER COLPA DI UN AGENTE CHE FECE INVESTIMENTI SBAGLIATI” – L’INCONTRO CON BERLUSCONI E IL CLAMOROSO LATE SHOW SU TELEMILANO 58, “LO SPROLIPPO”: “VENIVA LA GENTE CHE LAVORAVA LA NOTTE: SONO PASSATE ANCHE DELLE PROSTITUTE, HO...”

Estratto da www.liberoquotidiano.it

Una lunga intervista, a tutto campo, quella concessa da Claudio Lippi a Repubblica. Colloquio franco, duro, tosto, in cui il conduttore esterna tutto il suo dolore per essere stato fatto fuori dalla tv. E vorrebbe sapere da chi. Poi i problemi economici che lo hanno tormentato. […]

Ma nel colloquio c'è molto spazio anche per Silvio Berlusconi […]. Come fu l'incontro? "Era amico di mio fratello, due scapoloni che condividevano un pied-à-terre. Senti un po' perché non dici a Claudio di venire da me?. Vado. […] Aveva una villa in Via Rovani, bellissima, la sua sede. Nel salone per le riunioni c'era l'eco, era grande come la metà di piazza del Duomo. Ti dava l'immagine di uno che aveva ben chiaro quello che voleva fare. Noi non eravamo preparati, lui sì. Facevamo quello che mamma Rai confezionava: la tv dei bambini, dei ragazzi", ricorda Claudio Lippi.

[…] Ma l'aneddoto più bello e spiazzante, forse, è quello che Lippi snocciola quando gli ricordano che Berlusconi gli affidò un talk-show, Lo sprolippio, su Telemilano 58. "Un late show, veniva la gente che lavorava la notte: gli attori, passavano gli operatori ecologici. Arrivavano coi camion, li parcheggiavano e raccontavano. Chi lavora di notte non esiste per la società. Sono passate anche delle prostitute, ho pianto in un paio di casi. C'era chi aveva un figlio e tanti problemi, erano anche situazioni drammatiche", ricorda Claudio Lippi […].

2. CLAUDIO LIPPI: “NON SO PERCHÉ NON HO PIÙ LAVORATO. CORRADO E VIANELLO MAESTRI D’EDUCAZIONE IN TV”

Estratto dell'articolo di Ilaria Costabile per www.fanpage.it

[…] Claudio Lippi […] a 77 anni avrebbe ancora molto da dare, ma se gli si chiede perché sono anni che non lavora in tv, la risposta è :"Mi piacerebbe che qualcuno mi spiegasse perché non ho più lavorato. Ma non sto lì a rovinarmi la vita, lo stress fa male, ho quattro bypass bisogna salvaguardare la salute". […]

[…] “Non mi sono mai considerato un uomo arrivato, neanche ai tempi d'oro. Che poi sa, il successo è fatto di rigagnoli di acqua pulita e di acqua sporca. Ho fatto il mio lavoro con serietà, sempre. Mi considero una persona perbene, forse un po' ingenua. Non a caso negli anni 90 mi sono ritrovato a ripartire da zero, ho perso tutto per colpa di un agente che fece investimenti sbagliati. I miei guadagni erano spariti.

In fin dei conti, non poteva essere altrimenti visto che i suoi maestri sono stati Raimondo Vianello e Corrado: "Per me era un maestro. Lui e Raimondo Vianello sono stati due modelli, ma non ho mai avuto intenzione di copiare l'incopiabile. E Corrado era il più vicino a me, come carattere. Quando è morto lui e se n'è andato Raimondo ho perso due padri, tre con quello vero. Mi hanno dato la possibilità di guardarmi dentro". […]

[…]"Mi resta il dispiacere perché non ho più avuto una trasmissione mia, [soprattutto dopo l’uscita da Buona domenica affidata a Paola Perego]».. È bello sapere che la gente però ti vuole bene".

