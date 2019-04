“MI SA CHE HO SBAGLIATO LAVORO” – SALVO SOTTILE INTERVISTA IL GIGOLÒ ROY A “PRIMA DELL’ALBA” E GLI UTENTI SI SCATENANO QUANDO SI SCOPRE QUANTO GUADAGNA (1000 EURO A SERATA E 3000 PER UN WEEKEND): “IL SUO OROLOGIO VALE QUANTO IL MIO APPARTAMENTO” – IL MERCATO NON CONOSCE CRISI E VALE MILIARDI – VIDEO

Ogni mese ci sono circa 70.000 annunci di escort e gigolò con un giro d'affari miliardario. Nel 2014 secondo dati Istat c'erano 60.000 escort in attività e per pubblicizzarsi sfruttano soprattutto le recensioni dei loro clienti. Lunedi a #Primadellalba su #Rai3@salvosottile pic.twitter.com/Cw4qc41DBQ — Prima dell'alba (@primadellalba1) 25 aprile 2019

Francesca Caiazzo per www.funweek.it

GIGOLO

Sempre più donne sono disposte a pagare un uomo per trascorrere una serata in dolce compagnia. Così il mercato del mestiere più antico del mondo, oggi, non offre solo bellissime escort ma anche affascinanti gigolò. Salvo Sottile nell’ultima puntata di Prima dell’alba ne ha incontrato uno che ha svelato i costi dei servizi offerti: ecco quanto guadagna un gigolò.

PRIMA DELL'ALBA - SALVO SOTTILE INCONTRA UN GIGOLO'

Quanto guadagna un gigolò?

Salvo Sottile ha incontrato Roy, un esperto gigolò che ha svelato i segreti del suo insolito lavoro. Un mestiere che sarà pure il più antico del mondo ma che si sta evolvendo per stare al passo coi tempi, seguendo le innovazioni che la tecnologia mette a disposizione.

Il web, in questo caso, è un ottimo strumento non solo per mettere in ‘vetrina’ i servizi offerti da un gigolò ma anche per ‘recensire’ le prestazioni erogate: maggiori commenti positivi si ottengono nelle community di riferimento, maggiori guadagni si possono portare a casa.

L'orologio di Roy vale pressappoco quanto il mio appartamento. Mi sa che ho sbagliato lavoro.#primadellalba — Massimo (@Mamox__) 29 aprile 2019

PRIMA DELL'ALBA - SALVO SOTTILE INCONTRA UN GIGOLO'

Già, ma quanto guadagna un gigolò? Molto, moltissimo. Basti pensare che la tariffa media per una serata che dall’aperitivo al dopocena si aggira tra 500 e 1000 euro, oltre a tutte le spese a carico della cliente. Per un weekend di passione, invece, si possono arrivare a spendere anche tra 2000 e 3000 euro.

Vita da gigolò: i commenti sui social

GIGOLO

Come prevedibile, l’intervista realizzata da Salvo Sottile con Roy, uno dei più esperti gigolò presenti sul mercato ha innescato una serie di commenti sui social, soprattutto sulle cifre astronomiche che un accompagnatore di lusso riesce a portare a casa.

GIGOLO

Praticamente, in una sola serata, un gigolò guadagna quanto un operaio in un mese. Così c’è chi con amara ironia osserva: “L’orologio di Roy vale pressappoco quanto il mio appartamento. Mi sa che ho sbagliato lavoro”.

IL GIGOLO ROY

Un mercato, quello degli incontri a pagamento, che sembra non conoscere crisi. Come ricorda la redazione di Prima dell’alba su Twitter “ogni mese ci sono circa 70.000 annunci di escort e gigolò con un giro d’affari miliardario. Nel 2014 secondo dati Istat c’erano 60.000 escort in attività e per pubblicizzarsi sfruttano soprattutto le recensioni dei loro clienti”.

GIGOLO american gigolo GIGOLO