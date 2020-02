Barbara Costa per Dagospia

achille lauro boss doms 2

Achille Lauro, amore mio, che schianto che sei, sei un cannibale, sc*pa il successo come e quanto vuoi, tu, magnifico performer, scuoti i sensi ogni volta ti atteggi a t*oia senza limiti. È questi sono i complimenti i più ovvi e dovuti che mi vengono alle labbra, e del viso e pubiche. Ora che il carrozzone sanremese è chiuso, ve lo dico: in tanti di Lauro non c’avete capito una ceppa! Per giorni a osannare cantanti morti viventi, a criticare le tette di quella, il lifting di quell’altra, e Junior Cally che si è tolto la maschera: ripijatevi, ché siete pesanti, tristi, in mentale andro/menopausa se non volete, sognate, sbavate di ritrovarvi a letto, bollenti, con addosso corpo e sudore di Achille Lauro.

achille lauro 12

Sì, uomini e donne, sicuro, ma che, ancora state lì a domandarvi chi va a letto con chi? E però: noto che se digito Achille Lauro nel rettangolino di Google, la prima scritta nella lista è "fidanzata di Achille Lauro". Curiosoni gelosi, questo volete sapere, chi è che se lo può godere, ma se è così che stanno le cose, perché riempite i social di post contro l’osata sex-fluid di Lauro? Perché gli dite “disgustoso”, “disturbato”, “da TSO”, “patetico”, “buffone di m…”, “cog*ione”, “schifoso totale”, per non parlare del ripetutissimo “fr*ciooo”, pure nella versione a tre o: tutti incarogniti per Lauro seminudo sul palco, “ma chi ti credi di essere, Bowie?”.

Sì, alla faccia di tali ignoranti e omofobi cessi a pedali inchiavabili, eccome se Lauro si crede Bowie, e si è truccato e vestito da Ziggy Stardust restando "un passo indietro" ad Annalisa, e cantando la canzone di Mia Martini "da donna", lasciando le desinenze al femminile.

achille lauro 13

Chi se l’è cavata meglio, lui o Tiziano Ferro? Sentite un po’: ho sorriso per giorni a commenti cretini, la verità è che dell’esibizione in tutina di Lauro (magari si fosse tolta pure quella!) avete capito poco, tantomeno colto il sadomaso, nella scena con Boss Doms, quando mima a dargli due ceffoni e lo premia col bacio che Doms prende al volo (avete visto come Lauro gli accarezza e stringe i capezzoli su Ig? E basta, con quel gossip becero, non stanno insieme!

boss doms achille lauro

A parte che Boss Doms è sposato e padre, e Lauro non vede l’ora di farne 10, di figli, i due lavorano insieme e si conoscono da quando erano piccoli, e hanno frequentato lo stesso liceo. E poi sì, gli piace limonarsi sul palco, embè?).

achille lauro rolling stone

Ma il momento in cui con Lauro ho goduto di più non è stato quando si è denudato, né quando ha iniziato a sculettare, ammetto che un pochino mi sono bagnata quando ha preso in mano il microfono in fellatio-style (“in modo innaturale”, l’hanno chiamato, ah!ah!ah!), bensì è stato quando si è spogliato e la mia mente è andata al pensiero dell’atroce rosicamento di tutti gli altri, consapevoli che gli spazi di siti, giornali, tv (e dei social!) sarebbero stati – come sono stati – i suoi.

achille lauro boss doms 1

Non di quei miracolati che devono al Festival l’unico spiraglio di popolarità annuale se non decennale, ma a lui. Questo Sanremo è stato Achille Lauro, affatto sfiorato da teatrini messi in piedi da cantanti col ciuffo storto. Quasi non ci credo che in questo Paese musicalmente sciroppato sia emerso Lauro, che prende dal passato e lo esalta col massimo rispetto, uno che legge Rimbaud, cita i Doors (e mai a casaccio), fonde Basquiat in Jimi Hendrix, Britney Spears in Marilyn Manson, e ne fa punk. O dance. Lauro rima asciutto, essenziale, modellando icone in flash accecanti.

achille lauro britney spears

Se non vi sveglia questo, se non vi fa sballare, annegare nella lussuria, siete messi male! Avete tremato quando Lauro/Elisabetta I s’è inginocchiato a Doms? A che altezza si stava posando la sua bocca? Vi siete allupati più quando ha "spinto" a ingropparselo, o quando gli ha passato il rossetto? Per Lauro le diversità di genere, anche musicali “sono solo gabbiette per topi” anche se “la trap mi ha rotto i cog*ioni!”.

achille lauro 10

Su Ig, Lauro è già dea e culto specie perché, al contrario di certi adulti colleghi, non frigna quindi non annoia: tuttavia i social “io li odio, e vorrei bruciare il telefono! Non si può dire una roba, pure di buon senso, che subito diventa ‘oddio, che cosa ha detto!!’”. Lauro ce l’ha con la sua Roma, “malissimo gestita, la periferia è follia pura, un far west. Io so che vuol dire stare sulla strada. Roma non ti dà più niente e se fai successo stai sulle p*lle a tutti, ma il successo è lavorare tanto, farsi il c*lo per qualcosa che ti piace”.

achille lauro 14

E se ancora non vi basta, evviva uno che decisamente manda al diavolo ogni canone sessuale: che lo faccia per fama, soldi, o per vero credo, io me ne frego, io voglio che lo faccia, lo esibisca, che non se ne può più dell’attuale perbenismo impartito a lezioni col ditino alzato, patetico, nauseante, marcio.

So che a Sanremo si è presentato un gruppo di cattolici radicali a suon di preghiere esorcizzare Piero Pelù tuttora "colpevole" del suo "Diablo": sai che scandalo, era meglio sgranare i rosari contro Lauro, e la sua monetizzante consacrazione a San Francesco, e leggo di cattolici offesi e non poco dell’omaggio, per loro oltraggio, fatto da Lauro al patrono d’Italia.

boss doms ciuccio

Che p*lle, se vi sta antipatico che lo guardate a fare, e però, lo so, non sapete resistere, a Lauro, al suo "pacco" celato nei tucking slip (quelli che usano le trans per nascondere il pene, ok?). Quando Lauro fa “la signorina” non vi tenete più, siete voi che vi tirate giù le mutande, perché vorreste essere voi la protagonista di cui se ne frega, voi a giocare con lui. Ma a chi la date a bere? Ci sono uomini e donne (come me) anche etero, che impazziscono per uomini in female-dressing, truccati, coi tacchi, p*ttanamente femminilizzati. Qual è il (vostro) problema?

achille lauro 15

Non si sono fatti sentire gli antifascisti un tanto al chilo, o forse non li ho sentiti io, eppure i “me/ne/frego” di Lauro c’è chi li ha addirittura contati. E allora? Ma lo volete capire o no che queste polemiche attizzano solo vagine e piselli incartapecoriti, e che noi di tali diatribe ce ne sbattiamo, ché le consideriamo il giusto, cioè materiale storico d’obbligo studiare? Per il resto, lasciateci stare, lasciateci divertire, e trovare un posto per la megafesta di Lauro a Roma, il prossimo 31 ottobre: “Tu paghi un biglietto e io ti faccio vivere un sogno, vedere una superstar, non il ragazzo della porta accanto”. Aspettiamoci la fine del mondo, intanto, Achille Lauro, clonatelo, a me non basta mai, non ne ho mai abbastanza, “ci/sono/cascata/di/nuovo/oh/mio/Dio/NE/VOGLIO/ANCORA”.

