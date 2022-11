“MI SONO UN PO' RITIRATO, VIVO IN SPAGNA E CORRO" – VI RICORDATE DI GIGI SAMMARCHI? MEMBRO, CON RONCATO, DELLO STORICO DUO GIGI E ANDREA, È RIAPPARSO A “OGGI È UN ALTRO GIORNO”: “NON HO FATTO NESSUNA FINE PARTICOLARE, HO DECISO DI FARE ALTRE COSE E NON DEDICARMI SOLO ALLO SPETTACOLO. PASSERÒ QUI GLI ULTIMI ANNI, SPERO TANTI, CHE MI RESTANO. CORRO TRA I 10 E 15KM AL GIORNO”

Davide di Francesco per www.noidegli8090.com

GIGI SAMMARCHI E ANDREA RONCATO

Gigi e Andrea, lo storico duo, sono stati intervistati da Serena Bertone a Oggi è un altro giorno dove hanno avuto modo di ricordare la loro carriera e parlare dei progetti futuri.

LA CARRIERA

Dopo la laurea in Pedagogia l'attore ha intrapreso la carriera nel mondo dello spettacolo, dando vita con Andrea Roncato al duo Gigi e Andrea. Tra i molti successi ci sono stati i film: L'allenatore nel Pallone, I Pompieri, Acapulco prima spiaggia a Sinistra e molti altri. Dopo vent'anni lontano dal grande schermo, nel 2008 ritorna a recitare nel film Benvenuti in amore di Michele Coppini. Dieci anni dopo prende parte come guest star a un episodio di L'ispettore Coliandro, diretto dai Manetti Bros.

ANDREA RONCATO GIGI SAMMARCHI

Alla domanda della conduttrice su cosa stesse facendo ora nella sua vita Gigi Sammarchi ha risposto di essere andato vivere in Spagna: "Non ho fatto nessuna fine particolare, ho deciso di fare altre cose e di non dedicarmi solo allo spettacolo. Mi sono un po'ritirato, ora vivo in Spagna, mi piace molto. Ho deciso di passare gli ultimi anni che mi restano, spero tanti, in quel posto. Corro al giorno tra i 10 e 15km al giorno."

