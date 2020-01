Alessio Poeta per “Chi”

amanda lear alla sfilata evento di jean paul gaultier 5

Non chiamatela mito, diva, icona o leggenda. E non chiedetele selfie: li detesta. Che, poi, la settimana scorsa Amanda Lear abbia avuto tutti gli occhi, i flash e i riflettori addosso, per essere stata la top fra le top model della sfilata evento Jean Paul Gaultier Haute Couture PE 2020, beh, questa è un’altra storia. «Non volevo accettare, poi Jean Paul ha insistito, visto che era il gran finale dei suoi 50 anni di carriera. Ed è successo di tutto. Le dico solo che mi sono ritrovata nuda, in ascensore, con Anna Wintour».

amanda lear e jean paul gaultier

Domanda. Con la signora più temuta d’America?

Risposta. «Esattamente. A fine sfilata, nel backstage, mi hanno completamente spogliata e, mentre si stavano per chiudere le porte dell’ascensore che mi avrebbe portata al piano del mio camerino, ecco entrare la direttrice di Vogue America. Notoriamente iena, con me è stata carinissima. Sembrava divertita nel vedermi come mamma mi ha fatta. Io, dalla mia, nascondevo quello che potevo: ma non sa che imbarazzo!».

amanda lear sfila per gaultier l'intervista di chi 1 ANNA WINTOUR

D. Succedono tutte a lei!

R. «Incredibile. E pensare che non volevo nemmeno sfilare».

D. Come ha fatto a convincerla, Gaultier?

R. «Ha insistito dicendomi che le mie gambe sono, ancora oggi, le più belle al mondo. Mi aveva promesso che avremmo mostrato solo quelle…».

amanda lear alla sfilata evento di jean paul gaultier 4

D. Invece è rimasta in intimo.

R. «Qualcuno ha pensato fosse la solita provocazione, invece è stato un incidente da passerella. Ho alzato le braccia e il top, decisamente troppo corto, ha smesso di fare il suo dovere…».

gaultier ultimo show

D. Le sue foto stanno facendo il giro del mondo.

R. «Leggo commenti estasiati, manco fosse la prima volta che mi mostro! Forse, visto che ero arrivata con due modelli, pensavano che non fossi più in grado di camminare?» (ride, ndr).

D. Qual è il suo segreto di bellezza, Amanda?

gaultier show d addio

R. «Oltre a sedermi sempre vicino a donne più brutte, non bevo, non fumo e mangio poco. Del resto, a cosa serve essere belle dentro, se poi non ci entra nessuno?».

DALi' AMANDA LEAR

D. Amanda!

R. «Vede: è proprio l’umorismo ad accomunarmi a Gaultier».

D. Solo quello?

R. «No, anche la libertà e il coraggio di osare. Negli anni il couturier francese ha rivoluzionato il costume portando sulle passerelle donne bianche, nere, grasse, transessuali».

amanda lear sfila per gaultier l'intervista di chi amanda lear

D. Lei è la sua musa per eccellenza…

R. «Lui, come tutti quelli nati sotto il segno del Toro, è un fedele per natura. Con Madonna ha gettato la spugna, con me no».

gaultier sfilata

D. Ha visto che Madonna sta annullando molti dei suoi concerti?

R. «Mi dispiace vederla ridotta così. Dovrebbe smetterla di inseguire la perfezione e di emulare – con scarsi risultati – il lato B di Kim Kardashian».

D. Lei, invece, perché ha smesso di fare concerti?

R. «Perché non mi divertivo più. Ora usciranno due film (Metti una notte e Si muore solo da vivi, ndr) e spero che con queste pellicole il pubblico italiano possa finalmente archiviare il mio passato».

amanda lear alla sfilata evento di jean paul gaultier 2

D. Lo rinnega?

amanda lear e dali' 1

R. «No, ma trovo assurdo che si parli ancora di Tomorrow. È vero: ho venduto 28 milioni di dischi, ma ho fatto anche tanto altro. La mia fortuna è che lavoro molto all’estero, altrimenti mi ritroverei costretta a fare l’opinionista o ad alzare la paletta in chissà quale talent show».

D. È vero che Amadeus l’ha cercata per il 70° Festival di Sanremo?

R. «Sono anni che mi cercano per Sanremo, ma ogni volta succede qualcosa. Forse andrò dalla mia amica Mara Venier a commentare la kermesse nella sua Domenica In».

amanda lear e andy warhol

D. Perché dice forse?

amanda lear alla sfilata evento di jean paul gaultier 3

R. «Perché non c’è mai una lira! Mi chiamano, io chiedo una cifra, e la Rai mi parla di precedenti. Anche la carne costava meno vent’anni fa. Il mercato cambia».

amanda lear e alain philippe malagnac d’argens de villele

D. Che valore hanno i soldi per lei?

R. «I soldi sono importantissimi e io amo spenderli viaggiando. Le mie amiche mi dicono sempre: “Mettiti i soldi da parte per quando sarai vecchia”. Poverine, non sanno che io non invecchierò mai».

amanda lear 2

D. Sul web le danno 80 anni.

R. «Scrivessero pure quel che vogliono, tanto lo spirito e il corpo parlano da soli».

amanda lear 10

D. Le scoccia parlarne?

R. «No, è che detesto il ticchettio dell’orologio; e non per le rughe, come alcuni erroneamente credono, ma per gli amici, gli affetti e i ricordi che con loro se ne vanno. Anche nella mia vita ci sono stati momenti difficili. Uno, tra tutti, l’incendio che mi portò via tutto, marito incluso».

amanda lear 1

D. Le manca?

R. «Moltissimo».

D. Oggi il suo cuore batte per qualcuno?

R. «Per i miei gatti, ma non le nascondo che sono molto corteggiata».

D. Più dai giovani o dai suoi coetanei?

R. «Dai giovani. E le dirò: è confortante. I ragazzi mi dicono che le ventenni, culo a parte, non hanno nulla e che non esiste solo il sesso. Dio benedica la gerontofilia».

amanda lear alla sfilata evento di jean paul gaultier 1 DAVID BOWIE E AMANDA LEAR

D. Eppure lei viene spesso accostata al mondo del sesso.

R. «Perché sono stata il sogno proibito di molti italiani. Alta, straniera, totalmente diversa dalla donna mediterranea. E poi il mistero, la voce e le varie leggende hanno fatto il resto. Pensi che Rocco Siffredi mi ha confidato che da adolescente si eccitava a guardarmi in tv».

amanda lear alla sfilata evento di jean paul gaultier

D. Anche Donald Trump amava fare l’amore con la sua musica in sottofondo…

R. «Sì, me lo disse l’ex moglie Ivana».

corpetto madonna gaultier

D. Lei l’ha mai conosciuto?

R. «Mai incontrato. Del resto, non sono mai stata attratta dai biondi ossigenati».

D. Ho come l’impressione che il potere le abbia sempre fatto schifo. Sbaglio?

R. «Al potere ho sempre preferito i morti di fame. Una sola volta fui invitata dall’allora Presidente della Repubblica francese, François Mitterrand. Ero agitatissima, ma andò tutto bene».

malgioglio amanda lear jean paul gaultier gaultier boy george

R. «Avrei chiuso gli occhi e pensato alla Repubblica» (ride, ndr).

