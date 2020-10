“MI SONO SBRICIOLATA LA ROTULA COME UN WAFER. DOVRÒ RIOPERARMI” – LUCIANA LITTIZZETTO DOVRÀ SOTTOPORSI A UN NUOVO INTERVENTO DOPO LA ROVINOSA CADUTA IN CASA CHE L’AVEVA COSTRETTA A DISERTARE LE ULTIME PUNTATE DI “CHE TEMPO CHE FA” NELLA SCORSA STAGIONE: “MI HANNO MESSO DENTRO IL GINOCCHIO UNA SPECIE DI RETE. A OCCHIO NUDO SEMBRA CHE CAMMINI BENE, MA…”

Da due settimane, quest'anno su Rai 3, è tornato Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio. E con lui, ovviamente, anche Luciana Littizzetto, la quale lo scorso anno fu costretta a partecipare alla trasmissione in collegamento da casa. Non per il coronavirus, ma per una rovinosa caduta domestica che la aveva costretta a disertare lo studio nelle ultime puntate della stagione.

E quel problema non sarebbe ancora risolto. Lo confessa la stessa Littizzetto in un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, in cui spiega: "A occhio nudo sembra che cammini bene, ma non sono scioltissima. Dovrò rioperarmi perché dopo che mi sono sbriciolata la rotula come un wafer, mi hanno messo dentro il ginocchio una specie di rete, tecnicamente si chiamano fili di Kirschner, e vanno tolti - ha raccontato -. Vediamo, forse durante le vacanze di Natale lo farò.

Ma intanto ne siamo venuti a capo". Insomma, la comica torinese forse dovrà essere nuovamente operata. Nell'intervista, inoltre, rivolge un ringraziamento a Fabio Fazio: "Lo ringrazio perché nei mesi in cui ero bloccata a casa, sulla sedie a rotelle, lui poteva scegliere di far lavorare qualcun altro al posto mio. Invece no. E il lavoro è stato una cura", ha concluso Luciana Littizzetto.

