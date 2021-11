“MI SPIACE CHE QUALCUNO SI SIA SENTITO A DISAGIO CON SE STESSO VEDENDO IL MIO CAMBIAMENTO, MA NON È COMPITO MIO RASSICURARE LE PERSONE SUL RAPPORTO CON IL PROPRIO CORPO” – ADELE CONFESSION PRIMA DELL’USCITA DEL SUO NUVO ALBUM, “30”: “LA PALESTRA ERA L'UNICO LUOGO DOVE MI SENTIVO CALMA” – “SONO SEMPRE STATA OSSESSIONATA DALL'IDEA DI UNA FAMIGLIA PERCHÉ NON NE HO AVUTA UNA. ORA MI SENTO IN COLPA PER AVER SMANTELLATO LA VITA DI MIO FIGLIO PER LA MIA...” - VIDEO

Mattia Marzi per "il Messaggero"

Nell'era delle popstar tra urletti, gemiti e provocazioni di basso livello, cosa c'è di più punk e dirompente di una voce d'altri tempi come quella di Adele?

A cinque giorni dall'uscita del suo nuovo, attesissimo album, 30 (nei negozi da venerdì 19 novembre), domenica notte la diva pop britannica è stata protagonista di uno speciale televisivo trasmesso negli Usa dalla Cbs l'emittente si è accaparrata i diritti dello show pagandoli tra i 5 e i 7 milioni di dollari che l'ha vista cantare in anteprima al tramonto alcuni brani del disco all'Osservatorio Griffith di Los Angeles di fronte a 300 invitati (tra cui Leonardo Di Caprio, Drake e Lizzo), raccontandosi anche in un'intervista concessa a Oprah Winfrey, la regina dei talk show.

Dal divorzio con l'ex marito Simon Konecki, padre del figlio Angelo (9 anni), che ha ispirato il nuovo album, alla perdita di peso, passando per il rapporto con il padre recuperato sul letto di morte e l'amore ritrovato grazie alla relazione con l'agente sportivo Rich Paul: la 33enne cantautrice londinese si è raccontata a tutto campo.

Come se non parlassero già le canzoni: «Sono un disastro», canta Adele, con la voce rotta, in Hold On, tra i brani di 30 eseguiti in anteprima insieme a I Drink Wine e Love Is a Game. «Ho passato mesi chiusa in casa, sola», si è confessata a Oprah. Ha costruito la sua carriera su ballate per cuori infranti come Someone Like You e Hello, però stavolta a lasciare è stata lei: «Simon mi salvò, portò stabilità in un momento di caos ha raccontato a proposito dell'ex marito, conosciuto nel bel mezzo del boom dell'album 21, nel 2011 ma poi tutto si è consumato in fretta».

LA FAMIGLIA

Prima di voltare pagina ha dovuto ricucire vecchie ferite, come il rapporto con il padre, che l'abbandonò quando aveva solo tre anni (l'uomo, malato di cancro, è morto a maggio): «È stato il motivo per cui non riuscivo ad arrivare a quel che è una relazione in cui ci si ama davvero».

Nel singolo Easy on Me, uscito a ottobre e diventato subito il brano con il maggior numero di ascolti su Spotify in una giornata (19,7 milioni, oggi saliti a 255), canta la ricerca di comprensione: «Sono sempre stata ossessionata dall'idea di una famiglia perché non ne ho avuta una. Ora mi sento in colpa per aver smantellato la vita di mio figlio per la mia».

In due anni ha perso 50 chili: «La palestra era l'unico luogo dove mi sentivo calma. Mi spiace che qualcuno si sia sentito a disagio con sé stesso vedendo il mio cambiamento, ma non è compito mio rassicurare le persone sul rapporto con il proprio corpo», ha sottolineato.

LA FIAMMA

A tirarla fuori dal baratro sono stati gli amici. E la nuova fiamma: «Mi fa sorridere. Per la prima mi sono amata anch' io», ha raccontato Adele a Oprah a proposito di Rich Paul, confessando di desiderare un altro figlio.

Sold out i biglietti per gli show dell'1 e 2 luglio 2022 a Hyde Park, a Londra, mentre dell'album sono state stampate la bellezza di 500 mila copie in vinile (ha mandato in tilt gli impianti di produzione creando liste d'attesa di oltre nove mesi). Non solo la voce: quando si parla di Adele, anche le cifre sono d'altri tempi.

