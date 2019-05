“MI STAI DICENDO CHE CE LO HAI SEMPRE DURO?” – ROCCO SIFFREDI INCENDIA GLI ANIMI A “LIVE- NON È LA D’URSO” – AIDA NIZAR SI SCAGLIA CONTRO IL MONDO DEL PORNO ("TUTTA FINZIONE") E IL ROCCO NAZIONALE REPLICA: “POSSO FARLO ANCHE ORA, SE IO AVESSI FATTO FINTA PER 35 ANNI, SAREI AL MANICOMIO” - POI SI ALZA PER FAR TOCCARE L’ARNESONE ALLA D'URSO CHE SI SOTTRAE – LA PROMESSA DI EVA HENGER ALLA MOGLIE DEL PORNOATTORE, LA GUERRA CON CICCIOLINA E LE ACCUSE DI FLAVIA VENTO: “IL SESSO PER PURO PIACERE È SATANA. TI GIUDICHERÀ DIO…” (VIDEO)

https://www.mediasetplay.mediaset.it/article/livenoneladurso/scuse-rocco-siffredi-cicciolina_b100001020_a2788

Da "www.ilfattoquotidiano.it"

rocco siffredi a live non e' la d'urso 7

Rocco Siffredi è stato ospite di “Live – Non è la d’Urso“, dove ha partecipato all'”uno contro tutti” ma soprattutto si è scagliato contro Ilona Staller in arte Cicciolina: “L’ho conosciuta quando lei era appena stata eletta in Parlamento e stava girando i suoi ultimi film. Era molto fredda e non la considero una vera pornostar“, ha detto Siffredi. Poi ha aggiunto: “Devo chiederle scusa come donna per quello che ho detto su di lei, ma non mi ha insegnato nulla“.

rocco siffredi a live non e' la d'urso 8

Il pornoattore si è confrontato con i 5 “sferati” della trasmissione, a partire da Eva Henger, con la quale è riuscito finalmente a chiarirsi dopo un dibattito a distanza. Poi ha parlato di sesso e amore, della distinzione tra realtà e finzione: “L’anno prossimo festeggerò 35 anni di attività, se in tutti questi anni sul set avessi finto sarei in manicomio“, ha concluso Siffredi.

Da "www.mediasetplay.mediaset.it"

rocco siffredi a live non e' la d'urso 6

"Il porno sarebbe finto? Fatti un giro con me e poi vediamo: con me niente finzione". Nello studio di Live - Non è la d'Urso, Rocco Siffredi replica senza troppi peli sulla lingua ad Aida Nizar, scettica su quanto il mondo dell'hard fosse reale.

"Mi stai dicendo che tu provi piacere venti volte al giorno?", provoca la showgirl spagnola durante l'uno contro tutti. La risposta dell'attore ovviamente non si fa attendere: "L'anno prossimo festeggerò 35 anni di attività. Se io avessi fatto finta per tutto questo tempo, oggi sarei al manicomio e non qui. Perché sarebbe stato complicatissimo".

rocco siffredi a live non e' la d'urso 5

Roberta Damiata per “www.ilgiornale.it”

Momento top a “Live Non è la D’Urso” quando arriva per il "5 contro tutti" Rocco Siffredi.

Per lui “sferati” cattivissimi, almeno così presentati da Barbara d’Urso che però diventano delle “pecorelle” davanti alla simpatia e all’ironia di Siffredi. La prima sfera, che da rossa diventa verde, è quella di Eva Henger che con Rocco aveva avuto un duro scontro in passato. Ma le cose si chiariscono subito quando Siffredi ricorda che il primo film hard di Eva è stato girato proprio con lui a Budapest e lei, confermando la cosa, le rinnova la sua amicizia.

rocco siffredi a live non e' la d'urso 3

Arriva poi il momento attesissimo, la sfera con Aida Nizar, la spagnola ex Grande Fratello che parte subito in quarta cercando di attaccare Rocco. “Ti piace Aida?” ,chiede Barbara d’Urso. E lui: “E’ una bella donna, una milf top”. Ma subito il discorso si sposta sul fatto che Aida non crede che i rapporti che Rocco ha nei film siano veri ed è qui che lui si alza dicendo a tutti: “Posso farlo anche ora, se io avessi fatto finta per 35 anni io sarei al manicomio”.

rocco siffredi a live non e' la d'urso 9

“Tu mi vuoi dire che ce lo hai sempre duro?”, gli risponde Aida e lui la invita a rendersi conto di persona... Ma Barbara d'Urso interviene per evitare che il discorso degeneri. Subuito dopo arriva il momento di rispondere alle accuse di Cicciolina, che ospite la scorsa settimana aveva accusato molto duramente Siffredi. Rocco si scusa per aver detto delle cose poco eleganti su di lei e la ricorda come una vera icona del porno mondiale. Ma prima di andare via con tutte le preferenze del pubblico per lui chiede a Barbara di poter dire una cosa. "Grazie Rosza" dice rivolgerndosi alla moglie che lo aspetta dietro le quinte insieme al figlio.

Luana Rosato per “www.ilgiornale.it”

Celebre per essere l’attore porno più famoso d’Italia, Rocco Siffredi si è sottoposto al gioco delle cinque sfere di Live- Non è la d'urso e, dietro ad una delle sedute, c’era proprio la sua ex collega: Eva Henger.

rocco siffredi a live non e' la d'urso 2

La ex attrice a luci rosse, a dispetto di quanto si potesse pensare, ha speso commenti positivi nei confronti di Siffredi e si è lasciata andare ad una confessione riguardante i suoi rapporti con la moglie di quest’ultimo, Rozsa Tassi, anche lei ex protagonista del mondo porno. Le due donne si conobbero proprio sul set di Budapest nel 1993 e, come raccontato dalla ospite di Barbara d’Urso, tra loro nacque una profonda amicizia che dura ancora negli anni. Proprio per il legame che unisce le due, Eva Henger ha rivelato di aver fatto una sorta di patto con Rosza: non avrebbe mai lavorato con Rocco Siffredi.

rocco siffredi a live non e' la d'urso 13

La Tassi, tuttavia, ha sempre sostenuto di non essere mai stata gelosa del marito e di aver sempre considerato ciò che accade sul set dei film a luci rosse semplice lavoro. La Henger, però, non se l’è mai sentita di infrangere quella promessa fatta all’amica Rozsa e, ad oggi, le sue collaborazioni con Siffredi si riducono ad una semplice apparizione su un set.

rocco siffredi a live non e' la d'urso 11

“Il primo film, Eva lo ha fatto con me”, ha precisato Rocco, mentre lei ci ha tenuto a chiarire di essere stata solo una comparsa e di non aver mai avuto con lui un rapporto sessuale completo. “Non c’è stato un rapporto completo, ma c’è stato un po’ di più – ha aggiunto l’attore nonostante il lieve imbarazzo della Henger –. A me non piace dire ston**ate”. Eva, però, ha ribadito che la promessa a Rozsa è stata matenuta negli anni.

rocco siffredi a live non e' la d'urso 10

Alessia Zoppo per “www.ilgiornale.it”

Flavia Vento ha abbracciato da tempo la purezza del corpo e dello spirito.

E non ha mancato di farlo notare a Rocco Siffredi nel corso dell’ultima puntata di Live - Non è la d’Urso. La showgirl, dopo aver tentato la carriera televisiva, ha evidentemente capito che la sua strada è un’altra: da sex symbol e oggetto del desiderio a mistica e sentimentale.

rocco siffredi a live non e' la d'urso 1 5

Casta da tre anni, come ha rivelato qualche tempo fa a Pomeriggio Cinque, la soubrette romana ha aspramente criticato il re dei pornodivi nel salotto di Barbara d’Urso. “Come fai a parlare di amore con tua moglie – ha tuonato la Vento – quando dici di essere religioso, e poi vai a letto con altre donne? Il sesso è un atto d’amore per procreare, il sesso per puro piacere è diabolico”.

rocco siffredi a live non e' la d'urso 1 3

Flavia Vento condanna Rocco Siffredi: “Sei Satana”

“Se uno legge la Bibbia – ha aggiunto – capisce che il sesso è fatto per procreare, il sesso per film porno e per puro piacere è Satana. Io non ti giudicherò, ti giudicherà Dio. Ognuno avrà il suo giudizio universale”.

rocco siffredi a live non e' la d'urso 1 1

I toni apocalittici della showgirl non hanno intimidito Siffredi, sposato dal 1993 con Rosa Caracciolo e padre di due figli, Lorenzo e Leonardo. La star mondiale del cinema a luci rosse ha subito risposto per le rime. “Io sono stato educato, andavo in chiesa – ha spiegato – e facevo il chierichetto tutte le domeniche, ma durante la crescita ‘lui’ mi portava da un’altra parte. Io sono zero ipocrisia, faccio questo lavoro e mi sono tolto la maschera da 35 anni”.

flavia vento

“Sono un cattolico non praticante – ha concluso il pornodivo – e credo nell’amore come energia ma non credo in tutto il resto. Io vado per la mia strada e so io come comportarmi. Ho solo un comandamento: non fare quello che dicono gli altri. Nessuno di noi sa cosa bisogna fare, devi vivere con rispetto e basta”.

barbara d'urso 1 flavia vento barbara d'urso vento vs. malena 6 rocco siffredi a live non e' la d'urso 12 rocco siffredi da barbara d'urso rocco siffredi a live non e' la d'urso 4 rocco siffredi a live non e' la d'urso 1 4 rocco siffredi a live non e' la d'urso 1 flavia vento 7 flavia vento 8 flavia vento 5 flavia vento 4 flavia vento 6 flavia vento 10 flavia vento 2 barbara d'urso 2