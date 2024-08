“MI TOCCO E CI RIDO SOPRA” – SUI SOCIAL SCRIVONO CHE COSTANTINO VITAGLIANO È MORTO, MA È UNA FAKE NEWS. L'EX TRONISTA: “E’ PIENO DI STRONZI, IO VADO AVANTI CON LE MIE CURE. NON CI POSSO FAR NIENTE, HO PARLATO ANCHE CON IL MIO AVVOCATO” - COSTANTINO È ALLE PRESE CON UNA MALATTIA AUTOIMMUNE CHE GLI HA FATTO PERDERE 20 CHILI: “LE CURE PERÒ SEMBRANO FUNZIONARE, STO SCALANDO IL CORTISONE CHE DAVA EFFETTI COLLATERALI. NAVIGO A VISTA”

Sara Orlandini per leggo.it

Costantino Vitagliano, tronista storico di Uomini e Donne, è stato vittima - per l'ennesima volta - di una crudele fake news che è circolata sui social (in particolar modo su Facebook e TikTok). In alcuni video si annunciava che fosse morto a causa della sua malattia autoimmune con cui convive ormai da diverso tempo. Costantino ha cercato di prendere la notizia con il sorriso e ha pubblicato un video in cui rassicura i fan sulle sue condizioni di salute. «Purtroppo non esistono solo le belle persone ma anche quelle brutte», ha scritto Vitagliano su Instagram.

Il messaggio di Costantino Vitagliano

Costantino Vitagliano, a petto nudo e con la scatola delle sue iniezioni davanti, ha registrato un video per i suoi follower in cui spiega: «Grazie a tutte le persone che mi scrivono. Oggi è giornata di iniezione, ora mi accingo a farla. Io cosa devo fare? Non ci posso far niente, ho parlato anche con il mio avvocato. Segnalatele voi tutte queste pagine, perché siete veramente tanti che oltre a preoccuparvi mi scrivete che è tornata sui social la notizia che sarei defunto. Me lo tocco. Ci rido sopra. Vado avanti con la cura, andiamo avanti. Siamo a Milano Marittima, poco sole. Comunque le belle persone esistono, ma esistono anche gli str*** e le str***. Purtroppo esistono».

La malattia di Costantino Vitagliano

Costantino Vitagliano ha parlato più volte della malattia autoimmune contro cui sta lottando e, nella sua recente intervista al Corriere della Sera, ha spiegato: «Mi hanno diagnosticato una malattia autoimmune qualche mese fa e ho perso venti chili. Le cure però sembrano funzionare, sto scalando il cortisone che dava effetti collaterali. Navigo a vista»

