“MI VIENE IL SOSPETTO CHE ANTONELLA VIOLA, PUR SPUTTANANDO IL VINO, NON SE NE SIA PRIVATA IN DOSAGGI ABBONDANTI”

VITTORIO FELTRI CON UN BICCHIERE DI VINO

VIDEO - IL FUORIONDA DI VERONICA GENTILI SU FELTRI: “MA QUANTO STA 'MBRIACO? GUARDA, CIOCCATELO: TUTTO REOSSO CHE FUMA LA SIGARETA. CHE SPETTACOLO, RAGAZZI!"

https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/vittorio-feltri-e-il-fuorionda-a-stasera-italia-_41331/

Estratto dell’articolo di Vittorio Feltri per “Libero quotidiano”

Sta prepotentemente diventando di moda il proibizionismo più becero. […] Non bastasse la lotta al tabacco, ora si tende a fare la guerra al vino, dopo che l’Irlanda, Paese ad alto tasso alcolico, va dicendo che fa male, provoca cancri in ogni parte del corpo, in una parola uccide. Io, nonostante l’età, ho deciso di suicidarmi sia con il tabacco sia con il nettare degli dei, ma confesso di avere molte difficoltà bevendo e aspirando a farmi secco e finire al cimitero.

ANTONELLA VIOLA

La lotta all’alcol in Italia è stata promossa da una gentile signora, Antonella Viola, biologa e docente all’Università di Padova. La studiosa concorda con il Paese nordico sulla nocività del vino, equiparabile a quella della nuvolette azzurre aspirate per puro godimento.

[…] In sostanza, la famosa biologa equipara il Valpolicella, di cui faccio uso anche se non smodato, a un colpo di pistola che ci manda all’altro mondo abbastanza in fretta. Significa che per lei l’80 per cento dei nostri connazionali si candida a un decesso precoce, posto che trincare è una consuetudine in ogni famiglia perbene.

VITTORIO FELTRI CONTRO VERONICA GENTILI

Io stento a crederle. Sbevazzo da 60 anni, pur senza esagerare, e ora che mi avvicino prepotentemente agli 80 la prima cosa che faccio non appena rientro la sera in casa è quella di assaporarmi un elegante spritz, che mi fa scordare tutte le grane vissute in giornata.

veronica gentili feltri

Il vino buono non è un veleno ma un toccasana, come dimostra il fatto che molti centenari italiani sorseggiano gai un po’ di bianco e un po’ di rosso senza dare retta alla menagramo docente all’Ateneo di Padova dove, per altro, chi non beve peste lo colga.

La scienziata, nel suo attacco al Refosco e similari, aggiunge che berne qualche calice danneggia il cervello. Mi viene così il sospetto che la cara Antonella Viola, pur sputtanando il vino, non se ne sia privata in dosaggi abbondanti. Non è una accusa, questa, ma una semplice ipotesi. […] Già la vita è difficile e non sempre lieta, se poi dobbiamo seguire gli insegnamenti della cara Viola e dei suoi colleghi ci conviene morire subito, ma sani.

