“MIA MADRE HA CERCATO DI UCCIDERMI ALMENO TRE O QUATTRO VOLTE” – LA RIVELAZIONE CHOC DI PAOLA FERRARI A “OGGI È UN ALTRO GIORNO” – “UNA VOLTA HA CERCATO DI ANNEGARMI. VEDEVO IL DIAVOLO NEI SUOI OCCHI. AL DI LÀ DELLA LETTURA MEDICA E DELLA GELOSIA C'È QUALCOS'ALTRO CHE NON È SPIEGABILE" - "HO FATTO UN LUNGO PERCORSO. MA IN ME SICURAMENTE RIMANGONO DEI…” - L'INCONTRO CON MARCO DE BENEDETTI: "MI ERO APPENA LASCIATA QUANDO..." - VIDEO

Cresciuta nel terrore della mamma. Paola Ferrari racconta la difficile infanzia a tu per tu con Serena Bortone."Mia madre ha cercato di uccidermi, per quanto ricordo io almeno tre o quattro volte", dice nell'intervista a Oggi è un altro giorno, su Rai 2. "La situazione in casa era insostenibile. Mia madre era molto violenta. Venivo picchiata, mia nonna anziana veniva picchiata". Rientrare a casa era un incubo, per questo - spiega -"sono molto legata ai bambini che per qualche motivo provano paura. La paura nei bambini è difficili da gestire".

La Bortone chiede i dettagli di quelle volte che la mamma avrebbe tentato di ammazzare Paola Ferrari."Una volta ha cercato di annegarmi", risponde la giornalista, che però preferisce non andare oltre."Vedevo il diavolo nei suoi occhi. Al di là della lettura medica c' è qualcos'altro che non è spiegabile". Almeno a un bambino.

Nessuna lacrima in tv, ma la bocca impastata, l'incertezza nel parlare tradiscono il carico emotivo che ricordi simili si portano dietro."Quello che a me è mancato è che non ho mai avuto un abbraccio d'amore, un insegnamento, da mio padre e mia madre".

Volto di punta dello sport Rai, Paola Ferrari, ha 61 anni: è a sua volta mamma di due figli, Alessandro e Virginia, ventenni, avuti dal marito, l'imprenditore Marco De Benedetti, che ha sposato nel 1997. Mentre la Ferrari parla con Serena Bortone, De Benedetti è collegato in studio: "E' la prima volta che appare in tv", commenta stranita la Ferrari, a cui la padrona di casa ha fatto una sopresa, invitandolo. Cupido della coppia fu Alba Parietti.

"Mi ero appena lasciata quando Alba mi portò a una cena dove ho conosciuto Marco", racconta la giornalista."Non la conoscevo - dice lui - non seguivo il calcio. Mi ha colpito subito come presenza. Lei se l' è tirata un po' poi è crollata". Segue il ricordo del primo incontro ("dopo mesi di corteggiamento") e del primo bacio."Ci uniscono tante cose, ci dividono tante idee, anche politiche".

La Bortone accompagna la Ferrari attraverso le vicende della sua vita: il rapporto difficile con la famiglia De Benedetti, gli inizi in tv con Enzo Tortora ("quasi un secondo padre"), e le violenze nell'infanzia. "Adesso con mio padre, che è anziano, l'affettività c' è ma non saprò mai cos' è l'abbraccio di una mamma". Ma qual era il motivo delle violenze?"Non so, so che i miei non mi hanno mai voluto. Lei aveva una violenza innata. Era gelosa, ma la gelosia non basta a spiegare tutto questo".

Come si recupera da questo baratro?"Chissà se l'ho recuperato, ho fatto un lungo percorso. Ma in me sicuramente rimangono dei punti oscuri". La madre della Ferrari è morta improvvisamente, non c' è stato il tempo per un riavvicinamento. Nonstante sia stata una"brava nonna per i miei figli", Paola non l'ha mai perdonata.

