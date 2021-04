6 apr 2021 14:51

“MIA MOGLIE AGNESE È DIVENTATA POSITIVA DOPO IL VACCINO” - MATTEO RENZI: “IO NON SONO VACCINATO, LEI HA FATTO ASTRAZENECA IN QUANTO PROFESSORESSA. IO E MIO FIGLIO GRANDE ABBIAMO PASSATO PASQUA IN ALBERGO” - IL SENATORE DI FIRENZE A “L’ARIA CHE TIRA”: “L’INCONTRO CON LETTA È STATO FRANCO E CORDIALE. AL POSTO DEL PD NON FAREI ACCORDO CON M5S. IL DOPPIO LAVORO? FINCHÉ NON CI SARÀ UNA LEGGE CHE LO IMPEDISCE LO FARÒ, SE CI SARÀ DA SCEGLIERE…” – VIDEO