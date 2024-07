“MIA MOGLIE AMA FARSI SFONDARE, A ME PIACE GUARDARE” - LA PASSIONE DEGLI UOMINI CUCKOLD E’ VEDERE LA PROPRIA PARTNER INCHIAVARDATA DA ALTRI, IN GERGO “BULL”. POI CI SONO I PORCELLINI CHE SI ECCITANO NEL MOSTRARE A OCCHI INDISCRETI LE FOTO HOT DELLE LORO COMPAGNE - BARBARA COSTA: “E’ UN GRADINO INTERMEDIO, TRA LE CORNA SOGNATE E QUELLE REALIZZATE. CI SONO MOGLI CONTENTE, NUDE O SEMI NUDE, A QUATTRO ZAMPE O A GAMBE SPALANCATE, CHE SI OFFRONO ALLA VISTA DEI GUARDONI CHE, IN CHAT APPOSITE, SONO SPRONATI A DIRE QUANTO E COME SE LE…”

Barbara Costa per Dagospia

moglie di cuckold 11

“Mia moglie è sempre più m*gnotta in calore e sempre a caccia di nuovi caz*i da pompare duro, per poi farsi sfondare”. I matrimoni non sono tutti uguali, ogni coppia ha i suoi, di problemi, e il "problema" che assilla F. è come trovare "bull" capaci di soddisfare le arsure di sua moglie, ma pure le sue. Se F. è un marito feticista cuckold, cioè un marito felice che sua moglie voglia e sia sc*pata da altri (che nel gergo del feticismo cuckold sono chiamati bull), maschi che devono prima di tutto piacere a sua moglie, la quale ci fa sesso e ci gode ma davanti al marito, che non partecipa attivo, al massimo si masturba… non è affatto vero che i mariti cuckold sono tutti uguali e che in ugual misura godono delle corna.

moglie di cuckold 8

C’è un gradino intermedio, tra le corna sognate e le corna realizzate, un gradino su cui salgono mogli e mariti aspiranti cuckold con altri mariti e mogli pari a loro, ed è il gradino delle mogli contente se nude o semi nude, a 4 zampe e/o a gambe spalancate, "offerte" alla vista e sessuale quotazione di web guardoni che in chat apposite, siti appositi, sono spronati a valutarle, e a dire quanto e come se le sc*perebbero, e non solo: istigati via whatsapp, telegram, ecc., possono inviare casalinghe foto p*rche per scambio p*rco, mirato a p*rca masturbazione di coppia, in video e a distanza.

moglie di cuckold

Un gioco erotico di coppia che avviene pupi a nanna nel segreto di nuziali camere da letto, smartphone in una mano, e pronti al duro smanacciamento l’altra. In coppia. D’obbligo. Il piacere è quello. A. e P. sono marito e moglie “e ci piace molto scambiare foto e video e fare videocamera di sera a letto con altre coppie come noi”. Ci vuol niente a trovare un’altra coppia, altre coppie simili, e il finale è orgasmo puro: “A guardarvi, ci hai fatto eccitare, a mia moglie ho sb*rrato in mano, ti mando foto della venuta, così ricambiate”.

moglie di cuckold 17

Ma cosa mostrano di più questi novelli cuckold alle prime armi? La parte della moglie che essi più accordano alle voglie degli altri è il c*lo: mogli messe a pecora fotografate in lingerie viziosa e non importa la loro taglia: i corpi più sono normali, con sana ciccia e cellulite, più sono preda di allupamento assicurato. B. posta foto e domanda: “Che ne pensate del c*lone di mia moglie? Non è più giovane, ma se messa a cagnolina vi assicuro che c’è da divertirsi. Lei non è facile da soddisfare, e ha anche una f*ga molto pelosa…”.

moglie di cuckold 20

Volete sapere le risposte? Su 131 maschie valutazioni, emerge che “è notevole la maialona, succhia bene la signora?”, “mandami foto in pvt, voglio morire di s*ghe”, “la tua c*lona me lo fa venire di marmo”, “tua moglie, belle chiappone da p*rca, il mio caz*o dentro ci sta bene”, “quel c*lo è da farcire di carne di caz*o”, “le bastano i miei 22x15 cm?”, e “fammela vedere bene pure a cosce spalancate e senza le mutande, la tua matura vaccona da monta!”. Credete si sia offeso qualcuno? Assolutamente no. B., postando foto sconce di sua moglie, fatte con lei, e col consenso di lei, era proprio queste risposte sudicie che voleva, e che voleva la sua signora. Era ed è il loro fine libidinoso e di coppia. Per il loro eccitamento cuckold che magari un giorno diverrà concreto, o forse no.

coppia cuckold

In una di queste chat di zozzo fotoscambio ecco apparire il post di R.: “Sogno che mia moglie sia sc*pata in ogni suo buco da 3 ragazzi ben dotati. Vi piace?”, e allega foto della signora a buchi aperti, in più posizioni. 63 risposte, e proposte: “M*gnottona allo stato puro, noi siamo 2 stalloni da monta e possiamo recuperare un terzo, la faremo piangere dal godimento”, “siamo pronti, vi inviamo le foto dei nostri cannoli, le vanno bene?”, “o me la porti a casa o dimmi quando posso raggiungervi e sfondare tutti i buchi che troverò”, “te la stantuffo per ore, fidati di uno svuotap*lle esperto…”, “c’hai una moglie che è un tr*ione, ti invidio”. E anche questa coppia, il suo obiettivo voyeur-narcisistico, lo ha raggiunto appieno, sì o no?

moglie di cuckold 16

G. posta foto di sua moglie in top e micro-pant fuori da una tavola calda, in quello che sembra il parcheggio di un autogrill, e espone il suo problema: “Mi sono da poco scoperto cuckold, mia moglie sa della cosa ma ancora si deve sbloccare, cerco persone esperte che possano istradarci”. 166 risposte, con varie soluzioni:

moglie di cuckold 15

“Dammela a me, te la ammaestro a c*gna, mentre tu ci guardi”, “la devi prima svezzare col virtuale, s*garla e farti s*gare come un maiale”, “non ti preoccupare, vi aiuto io, con tua moglie c’è da dire nulla e tanto da fare”, “la carico in macchina, mentre guido lei mi fa un p*mpino poi mi fermo in un posto discreto e la sc*po sul cofano e a pecora sul sedile, se siete d’accordo contattatemi WA al 338*****12: sono di Palermo, ma posso spostarmi, sono sposato, con figli piccoli, mia moglie non sa nulla, gioco da solo, non cerco problemi né ne creo”.

