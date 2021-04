24 apr 2021 12:30

“MILVA ERA LA PIÙ GRANDE ARTISTA CHE IL NOSTRO PAESE ABBIA MAI AVUTO” – CRISTIANO MALGIOGLIO: “SONO TROPPO TRISTE PER ESPRIMERE IL MIO DOLORE PER LA PERDITA MILVA. NON SO COSA AGGIUNGERE, NON TROVO LE PAROLE” – I DUE AVEVANO DUETTATO NEL BRANO “AMICA” E MALGIOGLIO AVEVA PROPOSTO CHE LE FOSSE ASSEGNATO IL PREMIO ALLA CARRIERA A SANREMO