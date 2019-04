“MINA A SANREMO? NON MI PIACE COME IDEA" – ORNELLA VANONI BOCCIA L’IPOTESI DELLA TIGRE DI CREMONA COME DIRETTORE ARTISTICO DEL FESTIVAL: “BISOGNA PARTECIPARE, ESSERE PRESENTI, LEI LO PUÒ FARE DA CASA SUA, MA MI SEMBREREBBE STRANO” – “LA CANZONE PIÙ BRUTTA CHE HO CANTATO? ‘MARIO’ DI MOGOL. NON CANTAI ‘GRANDE GRANDE’ PERCHÉ VOLGARE. IL TESTO SI RIFERISCE A…” – VIDEO

ORNELLA VANONI MINA

MUSICA, ORNELLA VANONI: MINA A SANREMO? NON MI PIACE COME IDEA, NON SI PUO' FARE DA CASA. GRANDE GRANDE? NON LA CANTAI PERCHE' VOLGARE (VIDEO)

Da “Un giorno da pecora – Radio1”

ornella vanoni a sanremo 2019

La grande cantante ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1: la canzone che avrei voluto cantare è 'il Cielo in una Stanza', le più brutte che ho cantato? Sono due... “Mina nuovo direttore artistico di Sanremo? Non mi piace come idea, bisogna partecipare, essere presenti, esser li. Certo, Mina lo può fare, lo può fare da casa sua, ma mi sembrerebbe strano”. Ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, Ornella Vanoni ha commentato così i 'rumors' che indicherebbero la tigre di Cremona come nuovo direttore artistico del Festival.

mina

Se a ricoprire questo ruolo fosse Mina lei direbbe no perché non crede si possa fare un Sanremo 'da casa'? “Non so, magari accettano perché comunque sarebbe un fatto clamoroso, ma non lo trovo giusto”. Lei andrebbe a fare il direttore artistico? “No, perché con questo ruolo hai a che fare con scelte che non sono le tue”.

ornella vanoni si addormenta in diretta a ora o mai piu' 2

Con Mina eravate molto amiche? “Si, poi non ci siamo più viste però, è passato tanto tempo”. E' vero che la 'tigre di Cremona' amava molto giocare a carte? “Si, provo' anche ad insegnarmi ma non ci sono riuscita: le carte mi cadono dalle mani, è un fatto genetico. E poi mi annoio, preferisco leggere”. Qual è la canzone che lega di più ad un suo amore? “Una canzone di Mina di cui però ora non ricordo il titolo”.

sanremo mina le mille bolle blu

Forse si riferisce a 'Grande Grande'? “Quella non la cantai, anche quando mia madre mi disse che sarebbe stato un grande successo. Le risposi: mamma, ma 'Grande Grande' si capisce cosa vuol dire, non capisci che è volgare?”. Cosa intende? “Il testo dice 'c'è di buono che al momento giusto, in un attimo tu sei grande, grande, grande”. Crede che si riferisca a...quella cosa lì? ”Un po' si secondo me...”

ornella vanoni e patty pravo a sanremo 2019

Quindi non l'ha voluta cantare per quel motivo? “Si”. E qual è la canzone che ha sempre sognato di poter cantare? “Se avessi incontrato Gino Paoli 20 minuti prima avrei fatto 'Il cielo in una stanza', l'ha cantata prima Mina, lui ancora non mi conosceva”. Altrimenti l'avrebbe data a lei? “Penso di si, mi sarebbe piaciuto. 'Senza Fine' è un capolavoro, ma 'Il cielo in una stanza' è più popolare”. Gino Paoli è stato il suo grande amore.

GINO PAOLI E ORNELLA VANONI

“Si, ammettiamolo. Ma non voglio più parlarne: a me chiedono sempre di lui, e a lui mai di me”. Qual è stata invece la canzone più brutta che ha cantato? “Una canzone di Mogol, 'Mario'. Era prima che Mogol diventasse l'autore di Battisti. E poi anche il 'Coccodrillo': una volta la feci ascoltare ad una mia amica che se la fece sotto dalle risate”, ha concluso la Vanoni a Un Giorno da Pecora.

ORNELLA VANONI: HO 84 ANNI E VOGLIO ARRIVARE A 90, POI TI ANNOI; A 64 ANNI HO DETTO BASTA CON L'AMORE (video)

ornella vanoni

Da “Un giorno da pecora – Radio1”

Ornella Vanoni, una delle icone della musica italiana, si è raccontata a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, nel corso di una lunga intervista con Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, partendo dall'attualità: è appena passato il 25 aprile, come festeggerà il Primo maggio? “Andrò a pranzo con Massimo Cacciari e dei nostri amici”.

massimo cacciari (3)

Sarà un incontro tra intellettuali? “Ma no, si ride, si scherza, non è vero che Cacciari è sempre arrabbiato, è solo che è poco paziente: quando vede che l'altro non capisce, si incazza. Ma è un amico, è molto gentile”. Vi conoscete da molto? “No, da poco. Ma non vado mai a Venezia a trovarlo: quando lui va nella città lagunare è sempre perché vuole scrivere”.

mogol al maurizio costanzo show

Ornella Vanoni oggi è è innamorata? “No, e non mi piacerebbe esserlo”. Non siamo noi a decidere se innamorarsi, no? “Quando si decide di non avere più rapporti, perché ci si è stufati...” E' il suo caso? “A 64 anni ero ancora in forma, poi ho detto basta. Ora io amo i miei figli, i miei nipoti, i miei amici. Però mi manca molto la tenerezza, la carezza, la telefonata della buona notte”.

ornella vanoni gino paoli jpeg

A 64 anni era ancora piuttosto giovane. “Che devo dire, avrò sbagliato compagno”. L'ultimo suo compagno l'ha fatta 'disamorare' dell'amore? “Si. Ci sono stat insieme 4 o 5 anni: troppi”. Non c'è nessun uomo che la corteggia oggi? “Non credo, e comunque io sono sicura di non volerlo”. Quali progetti artistici ha in cantiere per il futuro? “Vorrei fare dei reading, ne ho in mente uno, a teatro, su una cosa di Pasolini sconosciuta”.

Quanti anni si sente Ornella Vanoni? “La mia età: 84 anni. E' la testa che deve essere giovane”. Fino a che età le piacerebbe vivere? “Fino a 90 anni, non di più”. Solo altri 6 anni? “Si - ha detto la Vanoni a Rai Radio1 'Un Giorno da Pecora' - perché poi ti annoi secondo me, e poi con tutta la vita piena che ho avuto...Ho idea che morire troppi tardi non sia il massimo”.

Gino Paoli e Ornella Vanoni DISCO DI ORNELLA VANONI E GINO PAOLI GINO PAOLI E ORNELLA VANONI