"BISOGNA APRIRE UN DIBATTITO SUL NUCLEARE IN ITALIA" – A DAVIDE TABARELLI, PRESIDENTE DI "NOMISMA ENERGIA", PIACE LA DECISIONE DEL GOVERNO DI SBLOCCARE LE TRIVELLE PER ESTRARRE IL GAS DAL MEDITERRANEO: "IL VERO DELITTO È CHE NON SIA STATO FATTO PRIMA. È IL RISULTATO DI CHI HA SEMPRE OSTEGGIATO CERTI INVESTIMENTI, COME LE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE CHE CONTANO TANTO IN EUROPA” – LE RINNOVABILI? “NON LO VEDO NEANCHE COME IPOTESI FRA TRENTA ANNI..."