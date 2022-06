“MINZO” VS BELPIETRO, NUOVO ROUND – IL DIRETTORE DEL “GIORNALE” REPLICA AL COLLEGA DELLA “VERITÀ”: "MI RIMPROVERA CHE IO DICA UNA COSA SULLA GUERRA IN UCRAINA E BERLUSCONI UN'ALTRA. SE ANCHE FOSSE, IO RAGIONO DA SEMPRE CON LA MIA TESTA MENTRE LUI QUANDO ERA DIRETTORE DEL GIORNALE FORSE NO” – “LA ‘VERITÀ’ È CHE SE VUOLE CAPIRE QUALCOSA DI PIÙ DI CIÒ CHE STA ACCADENDO SENZA UBRIACARSI DI IDEOLOGIA, PACIFISTA O GUERRAFONDAIA POCO IMPORTA, DOVREBBE LEGGERE DI PIÙ IL GIORNALE. È UN CONSIGLIO FRATERNO. ABBRACCI…”

Augusto Minzolini per “il Giornale”

A me Maurizio Belpietro fa sorridere. Mi rimprovera che io dica una cosa sulla guerra in Ucraina e, a suo parere, Berlusconi un'altra. Se anche fosse, ma non penso, io ragiono da sempre con la mia testa mentre lui quando era direttore del Giornale forse no. Mi rimprovera di aver pronosticato un epilogo coreano per l'Ucraina: io certo non lo desidero, ne soffro, ma purtroppo facendo il giornalista non posso nascondere la cruda realtà.

Ora Zelensky ammette di aver perduto il 20% del territorio ucraino. Il sottoscritto aveva scritto il 13 aprile scorso, cioè non ora ma due mesi fa: «l'Ucraina filorussa, quindi, nei piani dello Zar occuperebbe più di un quinto dei territori di quella attuale». Appunto, il 20%. La «verità» - mi consenta l'amico Belpietro il gioco di parole con il nome della sua testata - è che se vuole capire qualcosa di più di ciò che sta accadendo senza ubriacarsi di ideologia, pacifista o guerrafondaia poco importa, dovrebbe leggere di più Il Giornale. È un consiglio fraterno. Abbracci.

