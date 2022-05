“IL MIO CULO? È TALMENTE MALLEABILE CHE POSSO FARCI ENTRARE E USCIRE QUEL CHE VOGLIO” – E’ IL MANTRA DI CHLOE CHERRY, PORNOSTAR DIVENUTA NOTA AL GRANDE PUBBLICO PER LA PARTE NELLA SERIE TV “EUPHORIA” – BARBARA COSTA: “È NATA E CRESCIUTA IN PENNSYLVANIA, ED È STATA ALLEVATA IN UNA COMUNITÀ AMISH, DOVE LA GENTE È UN PO’ ALL’ANTICA SUL SESSO. E’ STATA EDUCATA CON IL DIVIETO DEL SESSO PRIMA DEL MATRIMONIO, CHE DEVE ESSERE UNO SOLO E DURARE TUTTA LA VITA. MANCO CI VOGLIO PENSARE, A COME LA SUA GENTE VALUTI IL PORNO, FATTO STA CHE CHLOE, RAGGIUNTA LA MAGGIORE ETÀ, DA LÌ È SCAPPATA…”

Barbara Costa per Dagospia

chloe cherry (3)

Un po’ insolenti, non vi pare? Sicuramente sporchi di pregiudizi. Mi riferisco ai glorificanti articoli su Chloe Cherry, pornostar ora star della seconda stagione della serie tv "Euphoria". Lodi e lodi a una ragazza che ha mostrato di saper e bene recitare fuori da un set porno. Ma che si credevano, che le pornostar, esterne al loro habitat, si ammoscino??? Certo, non tutte hanno competenze recitatorie notevoli, anche perché in pochi porno sono richieste, e però, dove sta scritto che se sospendono gang bang e p*mpini, e doppie anali e vaginali, e sperma in faccia e urli orgasmici, non sappiano cavarsela e degnamente nel cinema tradizionale?

chloe cherry 9

Chloe Cherry a 24 anni – e 6 di porno – ha palesato il netto contrario: se la sciogli da più maschi corpi che sessualmente la tappano in ogni buco… sa farsi valere! Ma sa pure e alla grande pornare, e infatti, perché chiamarla ex pornostar? Ma ex di che??? Chloe Cherry mica lascia il porno, nossignori, e sebbene per lei, dopo l’ottima prova in Euphoria, si siano aperte più porte, e sebbene abbia appena firmato contratti di moda, suoi nuovi porno sono in cantiere e se il porno-thriller "Maid To Kill" non lo gira più, sono sì previsti un gloryhole, due porno figliastra-patrigno, due porno squirting, un anal estremo che personalmente non vedo l’ora che esca e lo firma Evilangel, e una doppia penetrazione anale A2M (sigla porno che sta per peni che passano da ano alla bocca).

chloe cherry 8

Come se ci fosse da vergognarsi nell’avere un magical butt-hole! Perché il motivo per cui Chloe Cherry è un asso nel porno è il suo bell’ano, “è talmente malleabile che posso farci entrare e uscire più roba, e con più facilità rispetto alla mia f*ga!”. Lo dice Chloe, lo ha sempre detto: strano che un tale curriculum non sia affatto menzionato dai critici che la elogiano per Euphoria… Né io trovo accenni ai suoi p*mpini a gola profonda, dove Chloe fa gocciolare la sua saliva, densa, giù per lo stomaco, e le gambe… E neppure una riga sul fatto che, nel porno, Chloe Cherry fista e si fa fistare e a pugno… Perché un passaggio al cinema non porno dovrebbe nettare quel che Chloe Cherry ha fatto, e farà?

chloe cherry (16)

Per quale ragione bisognerebbe sorvolarlo? Chloe non è come talune pornostar del passato che, attaccato il porno al chiodo, ne rinnegano le grazie intime lì ripetutamente spalancate. Anzi!!! Chloe Cherry è nel porno per decisa convinzione, il porno è la sua passione, lei vi ha esordito a 18 anni e una settimana, e con un anale! Chloe Cherry le ha messe in mostra subito le magie che il suo ano è capace di fare: lo sapete che lei ha perso, a 16 anni, e in una tenda, e in un campeggio, sia la verginità vaginale che… anale?

chloe cherry (17)

Lo ha fatto col suo ragazzo dell’epoca, e il campeggio era l’insperata occasione di stare da soli senza genitori tra i piedi. Chloe è nata e cresciuta a Lancaster, in Pennsylvania, ed è stata allevata in una comunità amish, dove a quanto pare la gente è un po’… come posso dire… all’antica sul sesso. Chole dice che l’hanno educata con il divieto del sesso prima del matrimonio che deve essere uno solo e durare tutta la vita. Manco ci voglio pensare, a come la sua gente valuti il porno, fatto sta che Chloe, raggiunta la maggiore età, da lì è scappata.

chloe cherry tw

Come ogni odierna adolescente vedeva il porno in rete e, alla faccia del costume natio, prima di farlo, il porno, ha avuto 8 ragazzi, non ha avuto esperienze omosessuali, no, nemmeno ha squirtato (a questo l’ha iniziata il collega Ramón Nomar), ma ha fatto sesso anale e pure doppie penetrazioni, non con più uomini, bensì “con un pene di taglia media e un dildo!”.

Gli attentissimi di porno lo sanno che Chloe Cherry all’inizio si chiamava Chloe Couture: cognome d’arte cambiato perché già registrato da una altra artista. Le sue labbra hanno subìto evidenti evoluzioni, e vi lascio immaginare con quali colorite parole Chloe manda a farsi benedire chi su questo osa criticarla. E non ci rimanete male se Chloe Cherry, nei porno, ingoia poco sperma: mal ne sopporta lo zinco che v’è all’interno. La fa vomitare!

chloe cherry not too young for anal 2

La sua padronanza nelle gang bang chi vuole la può ammirare in più video (mai vista in "Smell Like Gangbang Spirit"?), come può apprezzare le performance di Chloe girate con quel maschione di James Deen nella loro nuova frastornante compilation. Perché se James Deen è un veterano del porno strong alimentato a sputi e dal suo sudore e dalla sua saliva che la partner di scena lappa sul pavimento, e sul muro, e ovunque, Chloe Cherry è una che si bagna come poche a venir sputata…

chloe cherry ig (2) chloe cherry woodman castingx chloe cherry 2 chloe cherry (14) chloe cherry ig 1 (2) chloe cherry 1 chloe cherry (18) chloe cherry (15) chloe cherry (6) chloe cherry 5 chloe cherry i'll take two chloe cherry 4 chloe cherry (4) chloe cherry (12) chloe cherry 3 chloe cherry (13) chloe cherry (7) chloe cherry chloe cherry ig chloe cherry derriere chloe cherry 11 chloe cherry (8) chloe cherry (11) chloe cherry mick blue chloe cherry chloe cherry (9) chloe cherry gangbang porn video chloe cherry daddy's anal cutie 2 chloe cherry a father unleashed chloe cherry (5) chloe cherry ig 2 chloe cherry gangbang auditions 33 chloe cherry (10) chloe cherry ig 1 chloe cherry (2)

chloe cherry tw 1 chloe cherry school girls gone black 3