https://www.raiplay.it/video/2019/09/IO-e-TE---Di-Notte-d153c45a-9ec7-4d34-a662-4bb3edd8b179.html

Da www.ilfattoquotidiano.it

rocco a io e te

Rocco Siffredi e Pierluigi Diaco si sono incontrati dopo aver partecipato alla stessa edizione de L’Isola dei Famosi. Un’occasione, quella del reality di Canale5, nella quale i due mostrarono non certo un grande affiatamento, anzi: il “momento della pace” è arrivato durante la prima puntata di Io e Te di Notte, lo show condotto da Diaco che si è spostato in seconda serata. Il pornoattore ha raccontato tanti episodi della sua vita. Tra questi, una parte della sua infanzia molto difficile: “Mia madre l’ho vista soffrire sempre. – ha detto Siffredi –

Una donna che perde un figlio di 12 anni per una crisi epilettica, io ne avevo 6, e tutto ad un tratto impazzisce”. Un racconto molto intimo e toccante: “Mia mamma metteva da mangiare sul tavolo anche per mio fratello Claudio che non c’era più. Mio padre le chiedeva di smettere ma lei era sicura che sarebbe tornato. Quando mangiavo e avevo delle abitudini che ho ancora oggi, come mettere il pomodoro di lato sul piatto, mia madre prendeva il piatto e me lo spaccava in testa. Si arrabbiava, mi mordeva le braccia. Io però la guardavo con molta tranquillità e pensavo a quanto soffriva”.

diaco io e te

E i ricordi dell’infanzia per Rocco iniziano proprio a 6 anni: “Sono all’asilo, mi vengono a prendere: non è come al solito mia sorella ma una vicina di casa. Mi porta a casa e io sento le grida sotto casa, mia madre che gridava. Allora salgo in casa, vedo che tutti tenevano mia madre e mio fratello era sdraiato sul letto già morto. Entro nella mia stanza, non capisco nulla: c’erano tutti i palloncini di un compleanno, li faccio scoppiare tutti. Da lì in poi mi ricordo la mia vita”.

LE PAROLE SULLA MORTE DI MOANA POZZI

DA il sussidiario.net

Come ricorda il sito di Amica, Rocco aveva già avuto modo di dire che sulla morte di Moana “non ci sono misteri, né leggende. Ho vissuto con lei l’ultima parte della sua vita. Era diventata magrissima, aveva perso più di 20 chili e aveva deciso di starsene in disparte. Era arrivata a vergognarsi di stare in mezzo alla gente. Moana non è scappata: è volata in cielo e questo è sicuro”.

rocco a io e te rocco siffredi agli xbiz di berlino rocco siffredi anni 90 rocco siffredi 1 rocco siffredi 3 rocco siffredi ROCCO SIFFREDI PREMIATO AGLI XBIZ EUROPA AWARDS DI BERLINO la pubblicita' di amica chips con rocco siffredi 2 la pubblicita' di amica chips con rocco siffredi 15 rocco siffredi agli xbiz di berlino

rocco siffredi CRISTINA D'AVENA ABBARBICATA A ROCCO SIFFREDI LA STATUA DEDICATA A ROCCO SIFFREDI LA STATUA DEDICATA A ROCCO SIFFREDI rocco siffredi e famiglia rocco siffredi 6 ROCCO SIFFREDI E L EDUCAZIONE SESSUALE rocco siffredi pornostar 1 rocco siffredi 2