“IL MIO MEDICO DICE CHE GLI UOMINI HANNO BISOGNO DI FARE SESSO 27 VOLTE AL MESE PER AVERE UNA PROSTATA SANA, MA CHI LO FA DAVVERO?” – Il 63ENNE BRYAN ADAMS, ROCKSTAR 63ENNE, RACCONTA LA SUA VITA, A QUANTO PARE NON TROPPO SCOPPIETTANTE, SOTTO LE LENZUOLA – IL SEGRETO DELLA STAR: “HO UNA COTTA PER CHARLIZE THERON” (CHI NON CE L’HA?) - VIDEO

Nato in Ontario, Canada, Bryan Adams, 63 anni, è entrato nella sua prima band a 15 anni. Reckless, il suo album del 1984, gli ha regalato i grandi successi Run to You e Summer of '69, facendolo diventare una star mondiale. La sua canzone del 1991, (Everything I Do) I Do It For You, ha vinto un Grammy ed è uno dei singoli più venduti di tutti i tempi. Il 14 dicembre Adams suonerà alla O2 Arena di Londra e il suo ultimo album è So Happy It Hurts. Vive a Vancouver e ha due figlie con Alicia Grimaldi.

Qual è la caratteristica che più deplora in se stesso?

L'impazienza.

Qual è la caratteristica che più deplori negli altri?

Le persone che ti fanno aspettare.

Qual è stato il suo momento più imbarazzante?

Camminare con Mick, il tour manager di Eric Clapton, per incontrare Eric nel backstage, e quando ho incontrato Eric ho detto: "Ciao Mick". Volevo morire.

Qual è il suo bene più prezioso?

Le lettere di mio nonno. Le concludeva sempre con "Continua a sorridere".

Qual è la tua abitudine più sgradevole?

Parlare troppo velocemente.

Chi è la tua cotta per le celebrità?

Charlize Theron.

Sceglieresti la fama o l'anonimato?

L'anonimato sempre.

Qual è stata l'ultima bugia che hai detto?

Che sceglierei sempre l'anonimato.

Qual è il suo piacere più colpevole?

Il latte d'avena.

Come si sente l'amore?

Può essere leggero come una piuma o pesante come una pietra.

Hai mai detto "ti amo" senza pensarlo davvero?

Non ancora!

Quali sono le parole o le frasi che usate di più?

"Sì, puoi farti un selfie".

Qual è stata la sua più grande delusione?

Il modo in cui le grandi compagnie musicali hanno trattato i loro artisti nell'era digitale.

Quando ha pianto l'ultima volta e perché?

Quando vedo video di crudeltà sugli animali.

Quanto spesso fai sesso?

Il mio medico dice che gli uomini hanno bisogno di fare sesso 27 volte al mese per avere una prostata sana, ma chi lo fa davvero?

Cosa vorrebbe lasciare ai suoi figli?

La capacità di guardarsi e ridere.

Qual è la cosa che più l'ha avvicinata alla morte?

Paracadutismo: il paracadute si è aggrovigliato intorno alle mie gambe.

Quale consideri il tuo più grande risultato?

Pagare l'affitto e poter mantenere la mia famiglia facendo musica.

Cosa la tiene sveglio di notte?

La coppia nella stanza d'albergo accanto a me.

Preferiresti avere più sesso, soldi o fama?

Anche solo una tazza di tè andrebbe bene.

Come vorrebbe essere ricordato?

È venuto, ha riso, se n'è andato.

Cosa succede quando moriamo?

Diventiamo concime per il giardino.

Raccontaci un segreto

Ogni tanto mi piace un Jammie Dodger.