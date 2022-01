3 gen 2022 08:36

“MIO PADRE PESAVA 40 CHILI, RIMETTEVA TUTTO QUELLO CHE MANGIAVA PERCHÉ NON ERA PIÙ ABITUATO” - PAOLO DEL DEBBIO IN LACRIME A “DOMENICA IN” MENTRE RACCONTA LA STORIA DEL PADRE, DEPORTATO NEL CAMPO DI CONCENTRAMENTO NAZISTA DI BUCHENWALD: “QUANDO TORNÒ C’ERA TUTTO IL PAESE CHE LO ASPETTAVA. NON AVEVANO NOTIZIE DA DUE ANNI, PER UN PAESINO COME QUELLO FU UNA FESTA ASSOLUTA. POI ARRIVÒ MIA MAMMA E SI VIDE LA SENSIBILITÀ CONTADINA… ANDARONO TUTTI VIA PER LASCIARLI SOLI”