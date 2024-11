“MIO PADRE RIDEVA DEL MIO TUMORE, ERA ASSENTE ANCHE QUANDO ERO IN OSPEDALE” - FRANCESCA DE ANDRÉ TORNA A PARLARE DEL RAPPORTO CON SUO PADRE CRISTIANO, FIGLIO DEL LEGGENDARIO FABER - LA RAGAZZA HA RACCONTATO DI AVERLO CANCELLATO DALLA SUA VITA: “NON POSSO AVERE PAROLE POSITIVE NEI CONFRONTI DI QUEST'UOMO, CHE FACCIO ANCHE FATICA A CHIAMARE PADRE. LUI È UNA PERSONA DELETERIA, MI HA SOLO CREATO DEL MALE"

In alcune dichiarazioni rilasciate negli scorsi giorni al Corriere della Sera, Francesca De André era stata molto dura nei confronto del papà Cristiano, figlio del leggendario cantautore Fabrizio De André. La ragazza ha raccontato di averlo cancellato dalla sua vita perché avrebbe ricevuto da lui solo del male.

Oggi, ospite a La volta buona condotto da Caterina Balivo su Rai2, l'ex del Grande Fratello è tornata a parlare del suo rapporto con il padre, rivelando alcuni dettagli sulla sua malattia: "Quando ero in ospedale per un tumore non si è interessato minimamente anzi, si è fatto una risata parlando della mia salute a rischio".

Le parole di Francesca de André sul padre Cristiano

Nel corso del consueto appuntamento pomeridiano su Rai 2, Balivo le ha fatto notare di aver attaccato il papà non solo sul piano personale, ma anche su quello artistico, avendo detto frasi come: "Continua a riarrangiare i brani di un morto per monetizzare, ha sempre lasciato che le sue miserie prendessero il sopravvento".

La ragazza allora ha precisato: "In realtà gratifico mio padre a livello artistico perché secondo me ha delle grandi capacità come musicista e avrebbe dovuto coltivare più il suo invece che lasciarlo da parte, dedicandosi eccessivamente a riportare in vita le canzoni di suo padre". Secondo lei, i concetti sarebbero stati enfatizzati nell'intervista: "Non ho un modo meraviglioso di esprimere le cose, però la mia valutazione artistica e umana su di lui sono molto diverse". L'ex gieffina ha raccontato di non sentire il padre da anni e nemmeno dopo le sue dichiarazioni lui l'ha cercata.

"Mio padre rideva della mia salute a rischio"

Un modo di fare che l'uomo avrebbe adottato anche mentre lei era malata: "Non si è interessato a me nemmeno quando sono stata in ospedale e ho avuto delle masse tumorali, lui si affida a un sacco di cliniche private ma di me non si è interessato minimamente come non si interessa da nessun punto di vista.

Anzi, so anche che si è fatto una risata parlando della mia salute a rischio, non posso avere parole positive nei confronti di quest'uomo, che faccio anche fatica a chiamare padre". A quel punto, la conduttrice le ha chiesto se provasse dispiacere per questa situazione. La risposta, ancora una volta, è stata dura: "Piuttosto mi fa dispiacere avere avuto un padre del genere, io non sono una persona che vive rapporti di circostanza, lui è una persona deleteria per la mia vita, mi ha solo creato del male".

