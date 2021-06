“MIO PADRE STA MEGLIO E PRESTO POTREBBE TORNARE A CASA” – MASSIMILIANO BUZZANCA, FIGLIO DI LANDO: “NON SAPPIAMO ANCORA SE IL MALORE HA LASCIATO DEI DANNI, MA IL PEGGIO È PASSATO. È STATO INCOSCIENTE PER QUALCHE GIORNO, ANDAVO A TROVARLO MA POTEVO VEDERLO SOLO ATTRAVERSO UNA FINESTRELLA” – LA COMPAGNA DELL’ATTORE FRANCESCA DELLA VALLE: “HO OTTENUTO DI POTERLO VEDERE PER POCHI MINUTI. DOPO PIÙ DI UN MESE MI SONO RINCUORATA. QUANDO USCIRÀ, CI BATTEREMO PER…”

Anticipazione da “Oggi”

lando e massimiliano buzzanca

«Mio padre Lando Buzzanca sta meglio e presto potrebbe tornare a casa. Non sappiamo ancora se il malore ha lasciato dei danni, ma il peggio è passato». Così Massimiliano, secondogenito dell’attore, al settimanale OGGI, in edicola da domani.

Massimiliano, anche lui attore (recita in Un posto al sole), ricostruisce il malore – un’emorragia cerebrale - che un mese fa ha portato al ricovero di Buzzanca: «È stato incosciente per qualche giorno, andavo a trovarlo ma potevo vederlo solo attraverso una finestrella», racconta.

lando buzzanca con il figlio massimiliano

Una “lontananza” determinata dalle restrizioni ospedaliere legate al Covid-19. È riuscita a vederlo anche Francesca Della Valle, da cinque anni compagna di Lando Buzzanca, che in un’intervista esclusiva a OGGI aveva “denunciato” che l’amministratore di sostegno (incaricato dal 2020 di gestire il patrimonio dell’attore) le impediva le visite.

francesca della valle lando buzzanca

«Sono riuscita a salutare Lando dalla “famosa” finestrella, ho ottenuto di poterlo vedere per pochi minuti e di constatare di persona, con i miei occhi, il suo stato di salute. Dopo più di un mese mi sono rincuorata», ha detto Della Valle a OGGI, cui ha consegnato un annuncio: «Quando Lando uscirà, ci batteremo per dare un riconoscimento giuridico a quelle coppie che manifestano pubblicamente sentimenti come l’affetto e l’amore. Nel nostro caso sono stati violati diritti e libertà».

