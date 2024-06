“MISS ITALIA? OGGI LE RAGAZZE VOGLIONO FARE TUTTE LE INFLUENCER” - ROBERTA CAPUA: “ANCHE SE IL CONCORSO DI BELLEZZA TORNASSE IN TV NON SAREBBE PIÙ L’EVENTO MEDIATICO CHE FERMAVA L’ITALIA NEGLI ANNI 90. LA VIROLOGA ILARIA CAPUA E’ MIA CUGINA: I NOSTRI PADRI ERANO FRATELLI. PERÒ CI SIAMO SEMPRE FREQUENTATE POCO PERCHÉ ABBIAMO SEMPRE VISSUTO IN DUE CITTÀ DIVERSE COSÌ COME PROFONDAMENTE DIVERSI SONO I NOSTRI AMBITI LAVORATIVI. IL DIVORZIO DA MIO MARITI? È AVVENUTO IN MANIERA CONSENSUALE MA…”

Estratto dell’articolo di Daniele Priori per “Libero quotidiano”

[…] Roberta Capua […] ripercorre la sua carriera, nata con l’elezione a Miss Italia, e il terribile pit-stop dello scorso anno coinciso con la separazione dal marito, l’imprenditore bolognese Stefano Cassoli, dopo un matrimonio lungo tredici anni, nel corso dei quali è nato il suo unico figlio Leonardo e prima ancora, sempre lo scorso anno, la morte del papà e a pochi mesi di distanza della mamma, Marisa Jossa, eletta Miss Italia nel 1959 dalla quale Roberta, unico caso nella storia lunga otto decenni del concorso, di passaggio ereditario della coroncina. […]

Roberta, […] si torna a parlare di un possibile ritorno di Miss Italia in tv. Cosa ne pensa lei che nel concorso di bellezza […]?

«Miss Italia è un pezzo della storia del nostro Paese al quale io indubbiamente sarò sempre grata e resto molto legata perché mi ha dato davvero tantissimo, però oggi bisogna riconoscere che forse ha fatto il suo tempo e per questo sia un po’ passata di moda. Oggi le ragazze cercano una visibilità diversa attraverso il web. Vogliono fare tutte le influencer. Anche perché c’è da dire che i giovani non guardano proprio la tv. Glielo dico da mamma di un figlio adolescente. Per loro esiste solo quello che accade sui social».

Quindi in una sola risposta ha smontato prima Miss Italia, poi la televisione...

«[…] Anche se il concorso tornasse in tv non sarebbe più l’evento mediatico che fermava l’Italia negli anni 90 che sono stati gli anni veramente gloriosi del concorso con Fabrizio Frizzi, Carlo Conti, successivi alla mia elezione che andò in onda ancora in tono minore su Canale 5. […]»

A lei non piacerebbe ad esempio condurre una versione magari assai modernizzata di Miss Italia in tv?

«Penso sia molto difficile rendere moderno qualcosa che è una sorta di liturgia. Non la puoi stravolgere. Sarebbe molto difficile cambiarlo.

Non saprei nemmeno come pensarla una versione moderna. Si potrebbe dire che per alleggerirlo si potrebbero concentrare le attenzione solo sulle finaliste come fanno nei concorsi internazionali ma non so se basterebbe a riaccendere l’ interesse della gente».

[…] Non tutti sanno che la professoressa Ilaria Capua, nota virologa, è sua cugina. Siete in contatto? Come prendete il fatto che, specie in epoca Covid, ogni tanto sui giornali ad esempio scambiavano i vostri nomi di battesimo?

«I nostri padri erano fratelli. Però ci siamo sempre frequentate poco perché abbiamo sempre vissuto in due città diverse così come profondamente diversi sono i nostri ambiti lavorativi. Ma in famiglia ovviamente siamo estremamente orgogliosi di lei. Di quello che ha fatto e continua a fare. È un’eccellenza scientifica del nostro Paese».

Restando in famiglia. Recentemente in una intervista ha annunciato di aver divorziato da suo marito. Ha detto di essersi sentita abbandonata... È stata così traumatica la sua separazione?

«In realtà è avvenuta in maniera consensuale. Ho parlato di una sensazione di abbandono perché venivo da un anno molto duro nel quale ho perso mio padre e mia madre in pochissimo tempo e non ho avuto una spalla su cui piangere perché nello stesso tempo stavamo affrontando l’iter della separazione che è sempre molto complicato e doloroso. Sono ferite profonde ma adesso voglio guardare avanti col sorriso. Ho 55 anni, un figlio di 16, la vita va avanti e ho ancora tantissime cose da fare, da vedere, da vivere e penso che la vita mi possa ancora sorprendere...». […]

