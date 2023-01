“MOANA POZZI ERA LA GRETA GARBO DEL PORNO. OGGI PRESENTEREBBE SANREMO” – LA BOMBASTICA EURIDICE AXEN INTERPRETA LA PORNODIVA SCOMPARSA 33 ANNI FA: “ERA TROPPO INTELLIGENTE PER FARSI SFRUTTARE DALL'INDUSTRIA PORNO. PER MOANA LA VERA DONNA-OGGETTO ERA LA CASALINGA. SENZA NEPPURE UNO STIPENDIO, AGGIUNGO IO - ERA ANCHE PROFONDAMENTE IRONICA. COME SE DICESSE: SE GUARDATE I MIEI FILM LA MAMMA NON VI SGRIDA, TRANQUILLI” - VIDEO

Estratto dell’articolo di Andrea Palazzo per “il Messaggero”

euridice axen nei panni di moana pozzi 4

«Ero più morta da viva e sono più viva da morta». A sussurrare queste parole in un vestito di tulle rosso è Moana Pozzi, che rivive a teatro nella pièce di Ruggero Cappuccio, Il settimo senso (dal 19 al Teatro Parioli di Roma, regia di Nadia Baldi).

A trent' anni dalla scomparsa (a 33 anni, a Lione, il 15 settembre 1994), la diva del porno è di nuovo fra noi per parlare di sesso, potere e volgarità, giocando con i nostri pregiudizi come fosse uno sberleffo. Nei panni della protagonista Euridice Axen, 42, che racconta così il progetto: […]

Per alcuni picconava la morale borghese, per le femministe - al contrario - la pornografia degrada le donne. Lei cosa ne pensa?

«Io sono per la libertà di espressione del proprio corpo, non ho tabù sessuali e se in passato la pornografia raccontava un mondo erotico destinato ai maschi, ora la fruizione è anche femminile».

euridice axen nei panni di moana pozzi 5

Fosse degradante, non lo sarebbe anche per un pornoattore?

«Esatto, ma non penso lo sia per nessuno. Per Moana la vera donna-oggetto era la casalinga. Senza neppure uno stipendio, aggiungo io». […]

La sua carica sensuale spaventava gli uomini?

«In lei non c'era senso di colpa, paura del peccato o vergogna, ma padronanza assoluta del corpo. Molti se ne sentivano minacciati. In realtà Moana era anche profondamente ironica. Come se dicesse: se guardate i miei film la mamma non vi sgrida, tranquilli».

C'è chi dice che fosse un bluff come pornostar

«Ha dedicato la carriera al sesso, non la sua vita. La scissione fra donna e attrice mette a disagio il maschio che voleva immaginarsela femmina insaziabile. Lei era la Greta Garbo del porno. Poteva anche pensare alle parole crociate: era lavoro, ma lo faceva come nessun'altra».

euridice axen nei panni di moana pozzi 1

Negli ultimi tempi si era forse stancata del porno? È morta poco prima dell'avvento del web che ha rivoluzionato quel mondo.

«È possibile. Era troppo intelligente per farsi sfruttare dall'industria porno, che è cosa ben diversa dalla pornografia. Forse oggi ci direbbe di non esagerare col sesso virtuale. Sarebbe diventata una scrittrice oppure presenterebbe Sanremo». […]

euridice axen nei panni di moana pozzi 3 moana pozzi 1 moana pozzi 1 (2) MOANA POZZI moana pozzi 2 moana pozzi moana pozzi provocazione moana pozzi moana pozzi provocazione 1 euridice axen nei panni di moana pozzi 2