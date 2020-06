“È IL MODO PIÙ BIANCO PER REAGIRE AL RAZZISMO” – LA FIGURACCIA DEL DJ FRANCESE DAVID GUETTA, FINITO NEL MIRINO PERCHÉ DURANTE UNA DIRETTA STREAMING SI È MESSO A REMIXARE UN DISCORSO DI MARTIN LUTHER KING PER RENDERE OMAGGIO A GEORGE FLOYD – SUBITO GLI UTENTI DEI SOCIAL SI SONO INCAZZATI: “SIAMO SICURI CHE È ESATTAMENTE QUELLO CHE AVREBBE VOLUTO” - VIDEO

there’ve been a lot of crimes committed against my ppl this weekend, but david guetta putting a drop behind MLK’s “i have a dream” speech is up there pic.twitter.com/4iskArPcVy — my otter academia (@ottergawd) May 31, 2020

david guetta remixa martin luther king 2

Mentre la morte di George Floyd continua ad infiammare gli Stati Uniti, con scontri in tutto il Paese e la situazione che si fa sempre più complicata, il dj francese David Guetta finisce nella bufera per un remix. Durante un evento in streaming per raccogliere fondi per la lotta contro la pandemia di coronavirus (durante il quale ha raccolto oltre 670mila dollari), Guetta ha reso omaggio a Floyd in modo discutibile, remixando un discorso di Martin Luther King.

david guetta remixa martin luther king agente di polizia preme il ginocchio sul collo di george floyd minneapolis

Per questo motivo è finito nel mirino dei social, con il video che è stato condiviso da migiliaia di persone: «È il modo più bianco per reagire al razzismo», scrive repostando il video un utente, uno dei tanti a criticare il disc jockey transalpino per lo scivolone. «Sono sicuro che è esattamente ciò che George Floyd avrebbe voluto», il commento ironico di un altro utente, sottolinea il quotidiano britannico Independent.

