18 giu 2020 13:25

“MONTANELLI PRENDENDO UNA SPOSA BAMBINA HA RISPETTATO LA CULTURA DEL POSTO” - MASSIMILIANO PARENTE: “ERA UN MULTICULTURALISTA COME TANTI OGGI. COME TUTTE QUELLE DONNE, INTELLETTUALI, GIORNALISTE, SCRITTRICI, CHE SI METTONO IL VELO PER INCONTRARE UNA DONNA ISLAMICA. O CHE APPLAUDONO A UNA RAGAZZA SEQUESTRATA CHE UNA VOLTA LIBERATA DECIDE DI CHIAMARSI AISHA. SI RISPETTANO LE CULTURE, CI MANCHEREBBE. E POI CI SI SENTE MEGLIO BUTTANDO DELLA VERNICE SU UN PEZZO DI BRONZO…”