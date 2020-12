20 dic 2020 10:37

“MORGAN HA DETTO DELLE BUGIE E MI HA MANDATO DEGLI INSULTI IN PRIVATO CHE... MEGLIO FAR FINTA DI NIENTE” - AMADEUS SI DIFENDE DOPO LE ACCUSE DEL CANTANTE PER L'ESCLUSIONE DA SANREMO: “GLI HO SOLO DETTO DI MANDARE, SE CE L'AVEVA, UN BRANO DA SOTTOPORMI. ME NE HA MANDATI CINQUE. HO RITENUTO CHE NON FOSSERO GIUSTI PER IL MIO FESTIVAL - GIURA CHE GLI AVREI DETTO ‘VIENI A FARE IL GIUDICE CHE POI TI TIRO DENTRO NEI 26’? QUESTA COSA È SOLO NELLA SUA TESTA, COME QUELLA DI LUI CHE AVREBBE LAVORATO GRATIS...”