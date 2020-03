“MORGAN, SEI UN NANO CON IL MONOPATTINO” – BUGO PROVOCA L’EX AMICO CHE REPLICA: "IO SONO UN NANO ALTO 1,80 COME LA MAGGIOR PARTE DELLE PERSONE AL MONDO. QUI L'UNICO POLLO È QUELLO CHE NON HA MICA CAPITO ANCORA PERCHÉ LA GENTE SE LO RICORDA. NON È PER LA SUA INNEGABILE BELLEZZA E NEANCHE PER LA SUA INCANTEVOLE VISIONE MUSICALE. MA... LE BRUTTE INTENZIONI LA MALEDUCAZIONE... QUELLE SÌ CHE PAGANO..." - VIDEO

Ida Di Grazia per leggo.it

morgan bugo

Bugo provoca Morgan: «Sei un nano con il monopattino». Il cantante risponde così. Un mese dopo Sanremo 2020 non si placano le polemiche tra i due ex amici che continuano a punzecchiarsi via social. Su twitter ci ha pensato Cristian Bugatti, mentre Morgan ha preferito risponderli dal suo profilo Facebook. Lo scambio è tutto da leggere.

«Le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera, la tua ingratitudine, la tua arroganza, fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa. Certo il disordine è una forma d’arte, ma tu sai solo coltivare invidia. Ringrazia il cielo sei su questo palco, rispetta chi ti ci ha portato dentro. Questo sono io».

BUGO MORGAN - MEME BY SHILIPOTI

Il testo modificato da Morgan di Sincero, è ormai storia della musica più della canzone reale. Il momento in cui Bugo abbandona il palco per protesta resterà per sempre nell'immaginario del Festival, e da allora il rapporto tra i due si è irrimediabilmente compromesso. Ad un mese di distanza però si torna ancora a parlare di loro, questa volta a dare il la è stato Bugo che su twitter scrive: «un'altra cosa di cui non mi stupisco piu' e' la mia bellezzaeheh questo lo dico per far innervosire i polli che parlano a me di umiltànani col monopattino figli di balconi decaduti».

morgan

Pronta la replica di Marco Castoldi in arte Morgan che dalla sua pagina Facebook risponde così: «Bugo, io sono un nano alto 1,80 come la maggior parte delle persone al mondo. Dalla tua altezza riuscirai mai ad imparare a suonare almeno uno strumento musicale o sono troppo piccoli per te?

Qui l'unico pollo è quello che non ha mica capito ancora perché la gente se lo ricorda. Non è per la sua innegabile bellezza e neanche per la sua incantevole visione musicale, tantomeno per la sua incompresa grandezza poetica, per quello purtroppo non se lo filerebbe ancora nessuno. Ma... le brutte intenzioni la maleducazione... quelle sì che pagano...»

la docufiction morgan bugo MATTEO RENZI E GIUSEPPE CONTE COME BUGO E MORGAN meme su bugo e morgan 1 bugo e morgan by osho meme su bugo e morgan 5 lite bugo morgan a sanremo 2 lo scazzo tra morgan e bugo nei messaggi dei baci perugina 3 lo scazzo tra morgan e bugo nei messaggi dei baci perugina 5 lite bugo morgan a sanremo 1 meme su bugo e morgan 2 bugo e morgan la docufiction morgan bugo