ROGER WATERS AL MURO: UN DOCUMENTARIO ANALIZZA LE SPARATE ANTISEMITE DEL LEADER DEI PINK FLOYD

Il cofondatore dei Pink Floyd, Roger Waters, è stato accusato di ripetuti episodi di antisemitismo, come aver parlato di "cibo per ebrei" e di aver inventato una canzone sul suo agente con l’epiteto "fottuto ebreo".

Un'indagine condotta su Waters dalla Campagna contro l'Antisemitismo (CAA) ha intervistato coloro che hanno lavorato al suo fianco e che hanno denunciato i ripetuti riferimenti sprezzanti agli ebrei.

La CAA ha pubblicato anche delle e-mail di Waters in cui proponeva di scrivere uno slogan antisemita su un maiale gonfiabile che galleggiava sopra i suoi concerti. Nelle e-mail del 2010 suggeriva anche di "bombardare" il pubblico con coriandoli a forma di svastiche, stelle di David, segni del dollaro e altri simboli.

A maggio Waters è salito sul palco di Berlino con un abbigliamento che ricordava da vicino un'uniforme nazista. Nel ruolo del personaggio Pink dell'opera rock The Wall, ha indossato un trench di pelle nera con un bracciale rosso con due martelli incrociati al posto della svastica. Waters ha sempre ribadito di non essere un antisemita e ha dichiarato che la performance era "chiaramente una dichiarazione di opposizione al fascismo, all'ingiustizia e al bigottismo in tutte le sue forme".

Nello stesso tour, Waters ha paragonato l'uccisione della giornalista palestinese Shireen Abu Akleh all'uccisione di Anna Frank, proiettando le due una accanto all'altra.

Norbert Stachel, ex sassofonista di Waters, ha citato diversi episodi in cui Waters avrebbe manifestato sentimenti antiebraici. Ha affermato che Waters ha perso le staffe durante una tournée in Libano dopo che gli sono stati serviti una serie di piatti vegetariani in un ristorante e ha chiesto ai camerieri di "portare via il cibo degli ebrei".

Stachel ha anche affermato che Waters ha preso in giro sua nonna, uccisa durante l'Olocausto, e che un collega lo ha avvertito di non reagire a nessun commento sugli ebrei se voleva mantenere il suo lavoro.

Le accuse sono state fatte in un documentario, pubblicato online dalla CAA e presentato dal giornalista veterano di Panorama John Ware. Il produttore musicale Bob Ezrin ha affermato che quando si trovava in Inghilterra negli anni '70 per produrre l'album The Wall, Waters inventò una canzoncina sull'agente della band Bryan Morrison. Ezrin ha dichiarato: "Non ricordo la circostanza esatta, ma qualcosa come sai... l'ultimo verso del distico era 'perché Morry è un fottuto ebreo'".

E ha aggiunto: "Se penso che si consideri un antisemita? Scommetto dollari per ciambelle che non lo fa e sarà il primo a dire: 'Non sono contrario a nulla, sono a favore di tutti'".

"Ma come persona con una potente piattaforma pubblica ha la responsabilità di capire che ciò che fa ha un impatto sulle altre persone".

Waters si esibirà al London Palladium l'8 e il 9 ottobre. Il locale è stato contattato per un commento. La CAA ha dichiarato di aver sottoposto le sue conclusioni al musicista, che però non ha risposto. Anche il Guardian ha contattato i suoi rappresentanti per un commento. Rispondendo alle precedenti accuse di antisemitismo, Waters ha dichiarato: "Ho passato tutta la mia vita a parlare contro l'autoritarismo e l'oppressione, ovunque li veda.

"Quando ero bambino, dopo la guerra, il nome di Anna Frank veniva spesso pronunciato in casa nostra, e divenne un ricordo permanente di ciò che accade quando il fascismo viene lasciato senza controllo. I miei genitori hanno combattuto i nazisti nella Seconda guerra mondiale e mio padre ha pagato il prezzo più alto".

