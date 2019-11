14 nov 2019 08:14

“IL MOSE? MI VIENE DA PENSARE A QUEI 7 MILIARDI BUTTATI PER UNA COSA CHE NON SERVE A UNA CIPPA. E CHE STA LÌ AD ARRUGGINIRE” – L’INVETTIVA DI FIORELLO A 'VIVA RAIPLAY' CONTRO IL SISTEMA DI PARATIE PER PROTEGGERE VENEZIA DALL’ACQUA ALTA – IL PARAGONE TRA PD E 'GAME OF THRONES': “IL TRONO DI SPADE È UN LUOGO DI FANTASIA CON PERSONAGGI DI FANTASIA IN LOTTA TRA DI LORO. MA NON È LA STORIA DEL PARTITO DEMOCRATICO?” - VIDEO