Greta Privitera per il “Corriere della Sera”

In inglese vernacolare - la lingua parlata da molti afroamericani - «spaz» significa «scatenarsi», ma in inglese-inglese la stessa parola è l'abbreviazione di «spastico», un termine usato in modo offensivo, soprattutto in Gran Bretagna.

Quindi, se usi «spaz» in un testo di una canzone da ballare in spiaggia (esattamente: «Spazz on that ass»), anche se la utilizzi come slang, può capitare che su Twitter, qualcuno scriva: «Beyoncé ha usato la parola "spaz" in Heated , una nuova canzone. Questo è uno schiaffo in faccia a me, alla comunità dei disabili e ai progressi che abbiamo cercato di fare con Lizzo. Continuerò a dire all'intera industria musicale che si può fare meglio fino a quando gli insulti abilisti non scompariranno».

Può capitare che questo tweet, postato dall'avvocatessa Hannah Diviney, persona con disabilità e impegnata sul fronte dei diritti, raccolga migliaia di like , diventi un commento sul quotidiano inglese The Guardian, nonché l'articolo più letto del sito. E abbia una tale risonanza che la regina dell'R&B debba rivedere il suo lavoro scritto con il rapper Drake e fare un passo indietro.

Il suo staff ha fatto sapere che «la parola, non usata intenzionalmente in modo offensivo, sarà sostituita» dal testo dell'undicesima traccia del suo nuovo album Renaissance , uscito il 29 luglio.

Una vicenda che evoca « La Macchia Umana » di Philip Roth, con il professore cacciato per avere usato la parola «spook» che indica sia il fantasma che una persona nera. Non è la prima volta che Diviney fa miracoli.

Solo sei settimane fa, era successa la stessa cosa con la cantante Lizzo che ha usato «spaz» in Grrrls , traccia di Special , suo ultimo album. Anche qui, testo cambiato. «Lizzo, la mia disabilità, la paralisi cerebrale, è classificata come diplegia spastica (dove spasticità si riferisce all'incessante tensione dolorosa nelle mie gambe) la tua canzone mi fa arrabbiare», aveva scritto sempre su Twitter.

Diviney ha accusato Lizzo di incoerenza. Secondo lei, un'attivista per i diritti delle persone afroamericane del body positive come è la cantante di Detroit, dovrebbe stare più attenta al linguaggio. Ancora di più Beyoncé: «Lei ha l'immenso potere di fare sì che il mondo presti attenzione a certe storie, certe lotte».

