Estratto dell'articolo di Mattia Marzi per “il Messaggero”

Il titolo sembra quello di un saggio di Adorno: Filosofia della canzone moderna. Peccato che a scriverlo sia stato Bob Dylan, uno dei grandi protagonisti di quel rinascimento musicale degli Anni 60 che mise in crisi la teoria del filosofo tedesco sulla banalità e la ripetitività della musica popolare, riscrivendone le regole.

[...] Non è un caso che nel suo saggio su 66 canzoni simbolo della musica popolare non ci siano capitoli dedicati a pezzi rap o pop contemporanei: «Nessuno parla dei propri sogni nelle canzoni oggi: è che i sogni soffocano in questi ambienti senz' aria».

[...] Il brano più vecchio tra quelli esaminati in Filosofia della canzone moderna è Nelly Was a Lady, scritto da Stephen Foster nel 1849. Il più recente è Dirty Life and Times di Warren Zevon, uscito nel 2003. In mezzo c'è un mondo. Da quella Strangers In The Night resa celebre da Frank Sinatra, a My Generation degli Who e London Calling dei Clash, passando per I Got a Woman di Ray Charles.

E a sorpresa c'è anche Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno, tra le canzoni italiane più celebri nel mondo: «Presumibilmente scrive Dylan parla di un uomo che vuole dipingere sé stesso di blu e poi volare via. Volare significa questo: Voliamo via nel cielo infinito. Il mondo intero può anche scomparire, io sono nella mia testa».

[...]Di Little Richard, che tre anni prima aveva pubblicato Tutti Frutti, dice: «Stava dicendo che di lì a poco qualcosa sarebbe successo. Era un predicatore: con Tutti Frutti suonò l'allarme». [...] Quando nel 2016 l'Accademia Reale Svedese ha deciso di assegnargli il Nobel per la letteratura per aver «elevato la musica a forma poetica contemporanea», Robert Zimmerman stava lavorando a questo trattato già da sei anni. [...]

Una curiosità. Ai Beatles, la band che la musica popolare l'ha definita, fa solo un accenno, citando Do You Want to Know a Secret nel capitolo sulla decisamente meno nota A Certain Girl, canzone r&b incisa da Ernie K-Doe nel 61. Con buona pace del vecchio amico Paul McCartney, che recentemente ha ricordato che fu proprio Dylan a far fumare la prima canna ai Beatles negli Anni '60: [...]

