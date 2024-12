11 dic 2024 15:30

“LA MUSICA, L’ARTE, LA CULTURA, NON DEVONO AVERE NESSUN TIPO DI EMBARGO” – PUPO VOLA A MOSCA PER PRESENTARE ALLA TV RUSSA LA SUA NUOVA CANZONE “INSIEME” E RICEVE I COMPLIMENTI IN ITALIANO DEL CONDUTTORE “BRAVO, MAESTRO” – PER RISPONDERE ALLE CRITICHE IL CANTANTE HA CONDIVISO UNO SCATTO DALLA SUA STANZA CHE IMMORTALA LE VETRINE DI DUE IMPORTANTI BRAND ITALIANI DEL LUSSO (GUCCI E BRUNELLO CUCINELLI): “A QUANTO PARE, NON SONO IL SOLO ITALIANO AD AVERE SCELTO DI CONTINUARE A FARE IL PROPRIO LAVORO. SONO A FAVORE DELLA PACE MA NON SOPPORTO LE IMPOSIZIONI DI NESSUN GENERE” (QUINDI NEANCHE QUELLE DI PUTIN?) - VIDEO