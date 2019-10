https://www.iene.mediaset.it/video/nadia-toffa-ultimo-video_521662.shtml

Maria Volpe per corriere.it

Tutti aspettano di vedere «Le Iene», la prima puntata senza Nadia Toffa, martedì primo ottobre alle 21.25 su Italia 1. Sono curiosi, hanno nostalgia. Il pubblico vuole vedere come verrà ricordata. Lei rideva sempre, lei ha sorriso fino alla fine. Piangere non è previsto. E il programma ideato da Davide Parenti ha deciso di ricordarla in due momenti diversi e intensi.

Il primo è un video allegro, «Nadia, stiamo arrivando», dove tutte le Iene del passato si preparano, si vestono, si lavano, escono di casa, salutano i figli, prendono il treno , la macchina, la bici e vanno nello studio delle Iene lì sul palco, vestiti di neri a omaggiare Nadia.

E rivedi volti che avevi rimosso in veste di Iene, personaggi noti di cui proprio non ti ricordavi, star che ora fanno tutt’altro. È straniante vederli tutti lì, però è buffo: Claudio Bisio, Enrico Lucci, Luciana Littizzetto, Simona Ventura, Luca e Paolo, Fabio Volo, Enrico Bertolino, Victoria Cabello, Geppi Cucciari, Enrico Brignano, Marco Berry, Fabio Canino, Alessandro Cattelan , Fabio De Luigi, Dino Giarrusso, Afef, Mago Forest, Matano, Pif, Pio e Amedeo, Angela Rafanelli, Favio Rovazzi, Alessandro Sortino, Dario Vergassola. E tanti tanti altri. Tutti lì per lei, per sottolineare quel senso di appartenenza che ha sempre contraddistinto il programma, per regalare quel senso di famiglia che Toffa nutriva verso tutti i suoi compagni.

Ha ragione Bertolino che scrive «Ci siamo ritrovati tutti assieme, un altro piccolo grande capolavoro di Nadia. Grazie Nadia per quest’ennesimo bel Servizio». E naturalmente ci sono le «Iene » di oggi, i suoi compagni di viaggio degli ultimi mesi: Nina Palmieri, Roberta Rei e Veronica Ruggeri (il trio femminile si alternerà alla guida nella puntata del giovedì sera, con il trio maschile formato da Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani). Senza dimenticare tutti gli inviati: Andrea Agresti, Niccolò Bello, Cizco, Michele Cordaro, Stefano Corti, Alessandro De Giuseppe, Nicolò De Devitiis, Sebastian Gazzarrini, Giulia Innocenzi, Ismaele La Vardera, Alice Martinelli, Antonino Monteleone, Mitch, Alessandro Onnis, Cristiano Pasca, Gaetano Pecoraro, Luigi Pelazza, Alessandro Politi, Roberta Rei, Alessandro Di Sarno, Silvio Schembri, Niccolò Torielli, Gaston Zama.

Cento Iene

Entrano le cento Iene sul palco. Trattengono le lacrime. Si dispongono sul palco tutte vestite di nero e non in segno di lutto, ma in segno di amicizia. Sullo sfondo una bella foto di Nadia. La musica è quella dei Rolling Stones. Qualcuno accenna un sorriso. La foto di Nadia dietro sembra volerli abbracciare tutti. Standing ovation. Gli occhi si fanno lucidi, gli applausi si fanno forti. Parla Alessia Marcuzzi la conduttrice del martedì insieme a Nicola Savino

Le parole di Alessia Marcuzzi

«Abbiamo pensato mille volte come cominciare la prima puntata delle Iene senza di lei. Mi mancano le parole. La cosa migliore era restare qua tutti insieme, tutti uniti e festeggiare la vita, perchè quello era quello che voleva lei. Molti di noi non sapevano cosa sarebbe successo davvero. Nadia non ne aveva parlato con tutti. A tutti aveva detto che aveva un male terribile, ma tutti avevamo una speranza. Quando è arrivata la notizia, la botta è stata troppo forte. Anche per voi. Tutti gli abbracci del pubblico, una cosa gigante. Il potere di Nadia era unire le persone, lei era un fluidificante umano. E ci ha messo qui anche stasera .

nadia toffa massimiliano ferrigno

Forse non tutti sanno che nadia era a conoscenza fin da subito che il suo cancro non le avrebbe dato più di un anno di vita. Quando lei diceva “se vai sui google e digiti il nome della mia malattia ti gira la testa e ti devi sedere”. Noi ricordiamo la Nadia combattiva, la Nadia grintosa, delle inchieste, però anche lei ha pianto tanto, ma non lo ha fatto vedere mai .

Quella guerriera lì ha deciso di combattere a modo suo, lei voleva andare avanti e sorridere, anche se aveva paura voleva darla vinta alla malattia. Ha continuato a non vergognarsi, ci ha tenuto a ricordare che in quasi tutte le famiglie c’è qualcuno che combatte con dignità e forza. Lei diceva sempre che non conta quanto vivi, ma come vivi. Ha fatto sempre quello che avrebbe voluto fare, voleva fare la Iena fin da ragazza. Secondo me lei ora ci sta guardando e sta ridendo e ci sta dicendo “ma guarda ‘sti minchioni”. Tu sei una ragazza magica Nadia, ci hai riempito i cuori e ci stai guardando da qualche parte. E Nadia ha deciso di lasciarci una testimonianza, una sorpresa, guardate»

Il messaggio vocale del 21 dicembre 2018

Ecco lo speciale ricordo di Nadia, voluto da lei, scelto da lei, pensato da lei, con lucidità, prima di morire. Un video lungo 20 minuti dove parla Nadia. Si sente la voce di Nadia Toffa che manda un messaggio vocale a Giorgio Romiti, l’autore che più spesso ha lavorato con lei. Un amico. È il 21 dicembre 2018, La Iena sa di avere poco da vivere. Nadia lo chiama al telefono e gli chiede di andare a casa sua con la telecamera, microfono, ecc perché ha una idea, anzi una sorpresa. Del resto tutta la famiglia delle Iene — in primis il suo ex fidanzato storico, autore del programma, Max Ferrigno — dall’inizio alla fine hanno detto «sì» ai desideri di Nadia.

Il video dell’addio

Giorgio arriva. La telecamera si accende, compare Nadia: è seduta nella cucina di casa sua. Ha i capelli corti, spettinati, il viso gonfio, un sorriso vitale. Di fronte a lei (ma non si vedono mai) Giorgio e Max. «La sorpresa — comincia a raccontare — è che vorrei incontrare amici, vecchi, nuovi, persone care, parenti, colleghi che hanno lasciato un segno in questo mio ultimo anno tremendo, persone che contano davvero, che mi hanno dato la carica. Vorrei che tu mi aiutassi a filmare questi incontri». Luca chiede perché li vuole incontrare adesso.

«Perché in questo ultimo anno sono cambiata tantissimo. Non è il quanto vivi, ma il come vivi. Quando muore una persona, trovo stupida la domanda: quanti anni aveva? Non vuol dire niente. Non contano gli anni, ma se hai vissuto intensamente. Io sto facendo il possibile per ritardare la mia morte, tutte le cure possibili. Faccio tutto ma continua a tornare sto tumore. Vedremo quanto tempo avrò ancora, ma non credo molto».

Voglio sapere la verità, quello che pensano di me

nadia toffa e la sua famiglia

La forza delle sue parole arriva come un pugno allo stomaco. Lei vuole incontrare le persone che contano perché vuole sapere da loro cosa pensano davvero di lei, vuole vivere un momento di pura verità e lasciare un bel ricordo. «Dal fuori gli altri come ti vivono» questo voglio sapere. «Io sono gioiosa e amo la vita ma voglio sapere da loro la verità, cosa pensano davvero di me. Non ho paure di critiche, non sono permalosa, magari si tolgono qualche sassolino dalle scarpe. Mi piace la schiettezza, la verità , la naturalezza». Chi vuoi incontrare? chiede Luca «Le persone che nel momento del bisogno ci sono davvero le conti piu o meno sulle dita di una mano — sottolinea Nadia — . Un dolore ti sbatte in faccia anche questo. Capisci chi ti ama davvero».

La mamma, gli amici, Davide Parenti

«Voglio incontrare mia mamma Margherita, persona meravigliosa, mi spiace più per lei che per me; Max che sarà con noi alla chemio; due mie compagne del liceo classico, Margherita e Francesca; un mio amico di Brescia, Tommaso che per me è come un fratello gli voglio un bene dell’anima; il mio boss Davide Parenti. Poi la mia amica Sara, la mia nonna Maria, 97 anni, donna tutto d’un pezzo, una roccia; la mia nipotina Alice (sono orgogliosa perché mi assomiglia un sacco). E vorrei andare da Silvio Berlusconi: non l’ho mai conosciuto, ma avrei tante curiosità da chiedergli. Provo molta gratitudine per lui, perchè lui ha fatto partire l’elicottero per me per farmi portare subito al San Raffaele quando sono stata male a Trieste.

È davvero preoccupato per me. Vorrei ringraziarlo. E gli direi: “Io non l’ho mai votata, non sono la migliore conduttrice di Mediaset, perché mi vuole così bene?”». Ed effettivamente Parenti conferma che «siamo profondamente grati al nostro editore. La sua stanza fissa, riservata al San Raffaele, l’ha messa a disposizione di Nadia, ha sempre chiesto sue notizie, ha fatto il possibile per lei. Le telefonava e commentava le puntate. Le diceva “Quando non ci sei tu, quelle tre cornacchie...”». (Nadia in realtà non incontrerà mai Silvio Berlusconi, ma si sentiranno spesso al telefono)

Testamento gioioso

Il video di Nadia è davvero un testamento gioioso, ma che non fa sconti: «La tragedia ti sbatte in faccia la verità, chi ti ama. E tutto è più chiaro. E capisci che gli amici veri non ti mollano». Perché vuoi fare questo film Nadia? chiede ancora Luca. «Perché potremo rivederci, fermare il momento. È congelare un istante». A questo punto arriva anche Totò, la sua bassotta adorata. si abbracciano. Fine del video. Tutti quei filmati sono stati registrati. Sono intensi, commoventi. «Non è ancora tempo di mandarli in onda — spiega Parenti — troppo doloroso. Vedremo più avanti». Ora c’è da ricominciare, da riprendere la vita, le riunioni.

Si riparte con la puntata

Si torna in studio. Alessia Marcuzzi e Nicola Savino chiedono un sorriso per Nadia. Savino: «Iniziamo questa stagione della puntata delle Iene parlando di Sanità: il reparto dell’ospedale di oncoematologia a Taranto è stato è dedicato a Nadia Toffa del resto lei è gia cittadina onoraria di Taranto. E ora passiamo a una buona notizia: l’eccellenza dell’Ospedale di Bologna». E si ricomincia davvero.

2. FAN FURIOSI

Emiliana Costa per www.leggo.it

Nadia Toffa, in 100 in studio per l'ultimo saluto in tv. I fan notano un'assente: «Dov'è Ilary Blasi?». È in onda, stasera su Italia 1, la prima puntata delle Iene dedicata a Nadia Toffa, la giornalista scomparsa a 40 anni per un cancro, lo scorso 13 agosto.

Tutte le Iene di ieri e oggi si sono date appuntamento a Cologno Monzese per salutare tutti insieme Nadia Toffa. Enrico Brignano, Simona Ventura, Luca e Paolo, Cristina Chiabotto e tanti altri. Fino ai conduttori attuali, Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. Come riportato in diretta da Leggo, Alessia Marcuzzi ha ricordato Nadia con tenere parole, prima di lanciare il filmato in sua memoria.

Ma su Twitter scoppia una polemica. Tra i tanti volti noti non compare Ilary Blasi, per anni conduttrice delle Iene. «Quasi 10 anni alla conduzione delle Iene insieme alla Toffa ma Ilary Blasi se ne frega. La grande assente di sempre visto che non è andata nemmeno al funerale», scrive una follower. E ancora: «Ricordo toccante di Nadia Toffa. Ma Ilary Blasi?». E c'è chi si accorge anche di un'altra assenza: «Non c'erano né Ilary Blasi, né Teo Mammuccari. Zero rispetto. Zero umanità».

Stando alle sue stories su Instagram, al momento Ilary Blasi sarebbe a Londra per lavoro. Mentre dalle stories di Mammuccari non si capirebbe dove si trovi. Al momento i due ex conduttori delle Iene non avrebbero risposto ai fan che chiedono loro spiegazioni.

