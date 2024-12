“NATALE? PASSERÒ UNA SETTIMANA NELLA MIA CASA ROMANA SENZA FARE NULLA, CERCANDO DI TRANQUILLIZZARMI. DEL NATALE NON MI IMPORTA GRANCHÉ” - GIULIANA DE SIO IN VERSIONE GRINCH PARLA ANCHE DEL RUOLO CHE PORTA IN SCENA ALL’AMBRA JOVINELLI: “SONO UNA MADRE CHE CERCA DI ACCUDIRE TUTTI, UN RUOLO INEDITO PER ME CHE NON HO AVUTO FIGLI. NESSUNO MI HA PERCEPITO COME UNA DONNA MATERNA. NON RIESCO NEANCHE AD ACCUDIRE ME STESSA, FIGURIAMOCI GLI ALTRI..."

Katia Ippaso per "il Messaggero" - Estratti

Infermiera, moglie, madre. Una donna a cui tutti si appoggiano, per il suo alto senso di responsabilità, per il modo con cui ha saputo curare e sedare le ansie e le ferite di tutti. È Fran, la protagonista femminile di Cose che so essere vere, a cui dà corpo e voce Giuliana De Sio, da domani all'Ambra Jovinelli.

«È un personaggio difficilissimo, come è difficile l'intera partitura, affidata a movimenti sottili dell'anima», spiega l'attrice che, dall'inizio di ottobre, cioè dal debutto torinese (lo spettacolo è prodotto dal Teatro Stabile di Torino), non ha smesso di occuparsi di questa sua creatura: «Con il tempo, la mia ansia non diminuisce», confessa De Sio che assieme alla compagnia orchestrata da Valerio Binasco (anche in scena nel ruolo del marito Ben) accorda gli strumenti con cura maniacale: «Prima di andare in scena, ogni sera rifacciamo una specie di prova generale, per trovare l'armonia, il giusto equilibrio dei toni».

(...) Quali sono le cose che sappiamo essere vere?

«Questa è una battuta che dice la figlia più piccola verso la fine della pièce, nel momento in cui si accorge dell'infelicità che c'è in questa sua famiglia che credeva perfetta. Ogni personaggio porta la sua verità, che va a rompere l'ordine di una famiglia molto unita che ha saputo amarsi».

L'equilibrio si rompe per troppo amore?

«L'amore non manca in questo nucleo familiare. Bovell sceglie di raccontare tutti i punti di vista con un tono anche leggero, delicato, senza rinunciare a scene di alta drammaticità e ad un finale tragico».

In una di queste scene drammatiche lei fa una confessione inaspettata a suo marito Ben. Come vive quel momento?

«È un momento che va a sommarsi ad altre delusioni. Dopo quella confessione, qualsiasi coppia si separerebbe, invece a loro non accade. Perché conoscono la resilienza».

Che tipo di madre è la sua Fran?

«È una grande madre che cerca di accudire tutti. Negli anni, ha sviluppato un senso di controllo maniacale ed è in grado di leggere dall'espressione degli occhi, cosa stanno provando i suoi figli. Fran è una portatrice insana di sentimenti sani. Tra tutti, è quella che porta più sentimento in scena. Un personaggio del tutto inedito per me, che non ho avuto figli».

In che modo ha espresso la maternità, nella sua vita?

«In nessun modo. Non mi sono mai sentita materna, nessuno mi ha percepito come una donna materna. Non riesco neanche ad accudire me stessa, figuriamoci gli altri. Tutto quello che ho saputo fare è interpretare madri buone o cattive».

"Cose che so essere vere" si interromperà il 22 dicembre, per Natale. Come passerà le feste?

«Passerò una settimana nella mia casa romana senza fare nulla, cercando di tranquillizzarmi. Del Natale non mi importa granché».

Lei che rapporto ha con la natura?

«Rimango sempre estasiata di fronte alla natura, ma rimango un animale di città».

"Cose che so essere vere" compone anche una sinfonia delle stagioni nel corso di un anno intero. In che modo viene percepita sulla scena? «In maniera molto tangibile. Si avvertono i suoni della natura, i canti degli uccelli».

