3 mag 2021 16:28

“È UNA FOLLIA, REPORT NON HA MAI PAGATO UNA FONTE” - SIGFRIDO RANUCCI COMMENTA L’INTERROGAZIONE PRESENTATA DA LUCIANO NOBILI DI “ITALIA VIVA”: “GLI DICE MALE. NOI SAPEVAMO DELL'ESISTENZA DI UN DOSSIER FALSO SU DI NOI E SU DI ME IN PARTICOLARE. QUELLE MAIL SONO FALSE, NOI GIÀ ABBIAMO LA PROVA” - “IL VIDEO DI RENZI E MANCINI? A INVIARCELO E' STATA UNA SEMPLICE CITTADINA CHE ERA IN UNA PIAZZOLA DI SERVIZIO PERCHÉ AVEVA IL PADRE CHE NON SI SENTIVA BENE” - E CON IL PADRE CHE NON SI SENTIVA BENE, SI È PREOCCUPATA DI FILMARE MATTEUCCIO CHE PARLAVA?