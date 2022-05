“NEMMENO VI IMMAGINATE LE CIFRE CON LE QUALI PUTIN PAGA LA PROPAGANDA” - IL GIORNALISTA DISSIDENTE RUSSO, ALEXANDER NEVZOROV, A “PIAZZAPULITA”, SVELA COME FUNZIONA LA MACCHINA COMUNICATIVA DEL CREMLINO: “SE AVETE A CHE FARE CON UNA PERSONA LEGATA AI MEZZI DI INFORMAZIONE IN RUSSIA NON AVETE A CHE FARE CON UN GIORNALISTA, MA CON L'ENNESIMO SERVO DI PUTIN. O È TERRORIZZATO O HA A DISPOSIZIONE INFINITE POSSIBILITÀ MONETARIE” - “UN CADAVERE PUÒ ESSERE CONSERVATO SOLO IN FORMALDEIDE, ALTRIMENTI SI MACERA: ECCO, IL PUTINISMO PUÒ...” - VIDEO

Il costo della propaganda russa. un tema affrontato a PiazzaPulita, il programma di Corrado Formigli in onda su La7, la puntata è quella di giovedì 12 maggio. Ospite in collegamento ecco Alexander Nevzorov, giornalista dissidente russo, il quale punta il dito contro Vladimir Putin e svela come funziona la macchina della propaganda dello zar. Una macchina oliata con un'infinità di rubli, stando a quel che sostiene.

"Cari miei fratelli italiani, cercate di capire: se avete a che fare con una persona che in un modo o nell'altro è legato ai mezzi di informazione in Russia non avete a che fare con un giornalista, ma con l'ennesimo servo di Putin", premette Nevzorov, arrivando dritto al punto.E questo "servo di Putin", riprende, "è o terrorizzato o ha a disposizione infinite possibilità monetarie. Voi nemmeno vi immaginate le cifre con le quali Putin paga la propaganda. Parliamo di quantità cosmiche, enormi", rimarca.

E ancora: "Vi suggerisco di non perdere tempo ad ascoltare i propagandisti del Cremlino, mai: dovete capire che al di là delle menzogne da queste persone non sentirete mai altro. Un cadavere può essere conservato solo in formaldeide, altrimenti si macera: ecco, il putinismo può conservarsi solo all'interno di forti menzogne", conclude Nevzorov.