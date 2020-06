“NEVIA” AL SOLE – DAL 12 GIUGNO IN ONDA SU SKY L'ESORDIO ALLA REGIA DI NUNZIA DE STEFANO, EX MOGLIE DI MATTEO GARRONE – IL CIRCO, LA VITA NEI CONTAINER DOPO IL TERREMOTO DI NAPOLI DEL 1980 E I BUONI RAPPORTI CON IL REGISTA DI ‘DOGMAN’: “CI SIAMO CONOSCIUTI DURANTE LE RIPRESE DI 'GOMORRA', SONO STATA LA SUA CONSULENTE, DA ALLORA CI SIAMO LEGATI. MIA MAMMA È DIVENTATA LA SUA MUSA E LUI CERCA DI METTERLA IN OGNI FILM…”

Fulvia Caprara per “la Stampa”

Non è facile raccontare se stessi. Bisogna fare un passo indietro, provare a uscire dalla propria pelle e guardare le cose con la giusta distanza, in modo da poterle spiegare agli altri.

Napoletana, ultima di undici figli, ex-moglie di Matteo Garrone con cui, oltre a mettere al mondo Nicola, ha lavorato, fianco a fianco per Gomorra, Reality, Il racconto dei racconti e Dogman, Nunzia De Stefano racconta nel suo primo film, Nevia, la storia di una ragazza che le somiglia molto, capace di sfuggire a un destino già scritto con la forza e il coraggio di chi «si ostina a cercare la propria strada».

Per lei, proprio come per la protagonista, il percorso di realizzazione ha avuto a che vedere con le luci dello spettacolo, prima il circo, e poi i set: «Ho iniziato a lavorare in un circo che girava per la Campania, ero sola, e farmi accettare è stata una gran fatica.

Quando mi hanno chiesto cosa sapevo fare, ho detto la verità, "so andare a cavallo", mio fratello aveva un maneggio, da bambina ci ho passato un sacco di tempo, sempre in mezzo agli animali, mi chiamavano Mowgli.

Del periodo del circo ho ricordi bellissimi, perché lì c'è un gran senso della famiglia e del lavoro. Sono andata via solo quando mia madre si è ammalata e ho dovuto occuparmi di lei».

L'incontro con uno stile di vita girovago e fantasioso è stato fondamentale, una maniera per sfuggire a una realtà durissima: «Per dieci anni ho vissuto nei container di Marianella, dopo che il terremoto del 1980 in Campania aveva costretto la mia famiglia a sfollare in un campo, in attesa di una sistemazione adeguata.

I giorni, però, sono diventati anni e la casa popolare non è mai arrivata, abbiamo imparato ad adattarci a quella situazione drammatica, abituandoci a vivere dignitosamente con quel poco che avevamo. Oggi, a 40 anni dal sisma, i campi esistono ancora e, in alcuni casi, come a Ponticelli, dove abbiamo girato Nevia, si sono create comunità destinate ad accogliere altre disperazioni, provenienti da ogni angolo del mondo».

Adesso, con il Covid, la situazione è ulteriormente peggiorata: «Per quelle persone, che sembrano invisibili, è sempre più complicato riacquistare la parola». La spinta a girare Nevia (dal 12 su Sky, dopo l'anteprima all'ultima Mostra di Venezia) è arrivata anche dall'ex-marito: «Matteo mi ha molto spronata, mi diceva "inizia a buttare giù qualche riga, racconta la tua storia", ma non era semplice. A un certo punto ho capito che dovevo vedere me stessa in una ragazzina, mi sono messa a scrivere e ci ho messo pochissimo».

Nel ruolo della protagonista, minuta e testarda, recita l'esordiente Virginia Apicella: «La prima volta l'ho vista in un video, faceva un saggio per il Teatro San Carlo di Napoli, mi ha colpito la purezza dello sguardo, ho capito subito che Nevia era lei».

Il primo a vedere il film finito è stato Garrone, che lo ha anche prodotto: «Quando l'ho chiamato si è arrabbiato, diceva che per il montaggio avrei dovuto impiegare molto più tempo. Poi, durante la proiezione, ho visto che non smetteva di sorridere. Ho chiuso il film e siamo andati a presentarlo a Venezia. Un'emozione incredibile, ho pianto per tutto il tempo, non riuscivo a fermarmi».

Nel finale di Nevia, dopo la violenza, i ricatti e le intimidazioni con cui la giovanissima protagonista deve fare i conti, si apre uno squarcio di ottimismo: «A Napoli si dice "chi di speranza vive, disperato muore", ma, come regista, ho sentito il dovere di comunicare speranza».

Anche ora, da separati, gli ex-coniugi Garrone sono sempre in contatto: «Ci siamo conosciuti durante le riprese di Gomorra, sono stata la sua consulente, gli ho parlato delle dinamiche di Napoli, da allora ci siamo legati. Mia mamma è diventata la musa di Matteo, lui la adora, cerca di metterla in ogni suo film».

I pezzi importanti delle vite degli autori tornano di scena in ognuna delle loro esperienze: «L'idea di Pinocchio - dice De Stefano - viene da nostro figlio Nicola, che è un vero "pinocchietto", nel senso che, del personaggio, ha la stessa fisicità e gli somiglia pure nel modo di comportarsi. Sulle prime Matteo aveva pensato di far interpretare a lui il film. E comunque Pinocchio mi è piaciuto tantissimo, dentro ci ho visto il cuore di Matteo papà».

Divisa tra Roma, dove vive con il figlio, e Napoli, dove risiede la famiglia d'origine, De Stefano è ormai decisa a fare la regista: «Da due anni sto pensando sempre più spesso di trasferirmi a Napoli, perché la città mi manca tantissimo. Le persone che ci abitano possono avere mille difetti, ma sanno darti anima e cuore in modo unico».

Il cinema, però, abita a Roma: «Ho capito in età adulta che voglio fare questo mestiere, il mio interesse per la realtà è anche un po' documentaristico, non so ideare le cose a tavolino, devo scendere in mezzo alla strada, mi posso buttare anche nel fango per capire bene che sapore abbia». Il Covid ha represso questo confronto: «Ho avuto tanto tempo, come tutti, ma non riuscivo a fare niente, solo ora sto mettendo a fuoco il nuovo soggetto. Il prossimo film sarà sul senso dell'amore».

