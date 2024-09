“NICCOLÒ BETTARINI POTREBBE ESSERE MIO FIGLIO. CON LUI NON C'È NULLA” – ANTONELLA MOSETTI AD ALBERTO DANDOLO SU “OGGI” SMENTISCE LA LIAISON CON IL PRIMOGENITO DELL’EX CALCIATORE STEFANO E DI SIMONA VENTURA – “CI SIAMO CASUALMENTE INCONTRATI QUALCHE SETTIMANA FA IN SARDEGNA. IO SONO FELICEMENTE FIDANZATA DA 3 ANNI CON UN IMPRENDITORE PIÙ MATURO DI ME CHE VIVE A DUBAI” – LA MOSETTI E IL PAPA’ DI NICCOLO’, 17 ANNI FA, EBBERO UNA RELAZIONE CLANDESTINA…

Alberto Dandolo per Oggi - www.oggi.it

antonella mosetti niccolo bettarini

"Con Niccolò (Bettarini ndr) non c'è assolutamente nulla. Ci siamo casualmente incontrati qualche settimana fa in Sardegna perché abbiamo degli amici in comune. Io sono felicemente fidanzata da 3 anni con un imprenditore più maturo di me che vive e lavora a Dubai" ha così commentato ad Oggi Antonella Mosetti in merito al presunto flirt tra lei e il primogenito dell'ex calciatore Stefano Bettarini e Simona Ventura.

La showgirl e il giovane personal trainer erano infatti stati paparazzati insieme in Costa Smeralda una manciata di giorni fa mostrando una certa complicità. Tanto è bastato per insinuare il dubbio che tra loro stesse nascendo qualcosa di più intimo. Ipotesi assai attraente per gli amanti del gossip visto che Antonella e Stefano, padre di Niccolò, 17 anni fa ebbero una relazione clandestina: l' ex calciatore all'epoca era ancora sposato con Simona.

antonella mosetti stefano bettarini

"Niccolò potrebbe essere mio figlio ma il mio istinto materno è già totalmente appagato" continua Antonella. La sua smentita è arrivata anche via social, in una stories su Instagram la Mosetti ha scritto: "Non è carino nei confronti di certe persone che vivono dentro certe situazioni. Smentisco tutto quello che sta uscendo. Non ha senso nulla. Voglio concentrare il mio tempo su altro..." riferendosi alla delicata condizione di salute che sta vivendo il suo amatissimo papà.

