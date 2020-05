“NO, È GERUSALEMME” – SCIVOLONE DIPLOMATICO A ‘L’EREDITÀ: FLAVIO INSINNA CORREGGE LA CONCORRENTE CHE ALLA DOMANDA ‘QUAL È LA CAPITALE DI ISRAELE’ AVEVA RISPOSTO TEL AVIV – LA QUESTIONE È MOLTO DIBATTUTA, L’ONU NON HA MAI RICONOSCIUTO LA CITTÀ SANTA COME CAPITALE, COME FA INVECE LO STATO DI ISRAELE – SOCIAL SCATENATI E DIVISI: “È COSÌ, CON BUONA PACE DELLA SINISTRA E DEGLI ANTISEMITI” – VIDEO

Un caso a L'Eredità di Flavio Insinna, il quiz in onda su Rai 1 in prime time. La domanda era infatti semplice: qual è la capitale di Israele? E la concorrente in questione ha risposto: "Tel Aviv". Peccato che Insinna la abbia subito corretta: "No, Gerusalemme". Ed è scoppiato il caso: chi ha ragione? Tel Aviv è stata la capitale di Israele ed è ancora la sede di diverse ambasciate straniere.

Israele, da parte sua, ha proclamato come capitale Gerusalemme. Però, l'Onu in base a diverse risoluzioni, così come molti altri stati, non ha mai riconosciuto Gerusalemme come capitale. Ovvie le critiche contro la Rai, accusata di essere filo-Israele. "Gerusalemme è la capitale di Israele, con buona pace della sinistra, dei palestinesi e degli antisemiti”, scriveva qualcuno.

E ancora, sui social: "Il profondo inchino della Rai a Israele, Gerusalemme non è la capitale di Israele". Infine, ovviamente, c'era chi diceva di trovare assurdo il pagamento del canone di fronte a simile risposta.

