"I NO-VAX DEVI INVITARLI, CRITICARLI E SMASCHERARNE LE FESSERIE" - GILETTI LODA MENTANA ("PER ME È IL NUMERO UNO") MA POI CRITICA IL SUO APPROCCIO CONTRO I NO-VAX: "IL SUO RADICALISMO È DI DIFFICILE APPLICAZIONE AI TALK, CHE VIVONO DI CONTRASTI. OVVIO CHE CI SONO CIALTRONI. MA SE NON LI INVITI, LI LASCI SCORRAZZARE SUI SOCIAL SENZA NESSUNO CHE LI CONTRADDICA... SI PUÒ FAR TUTTO, DIPENDE SEMPRE DAL COME. LO RIVENDICO, ASSIEME A BIANCA BERLINGUER, FLORIS E ALTRI. PERÒ NEL MIRINO CI FINISCO SEMPRE IO…"

Anticipazione da "Oggi"

In un’intervista a OGGI, in edicola domani, Massimo Giletti affronta le critiche per aver ospitato nella sua trasmissione no vax e no Green pass.

«Enrico Mentana per me il numero uno. La sua posizione (nessuno spazio in tv, ndr) è comprensibile, ma fa un tg; io un programma. Il suo radicalismo è di difficile applicazione ai talk, che vivono di contrasti. Ovvio che ci sono cialtroni che non sono sullo stesso piano di luminari come il professor Crisanti. E infatti non ce li metto… Devi invitarli, criticarli e smascherarne le fesserie. Se non lo fai, li lasci scorrazzare sui social senza nessuno che li contraddica... Si può far tutto, dipende sempre dal come. Lo rivendico, assieme a Bianca Berlinguer, Floris e altri. Però nel mirino ci finisco sempre io».

Giletti parla anche dello Speciale su Totò Riina su La7 il 5 gennaio, a pochi mesi da Abbattiamoli, altro speciale andato in onda lo scorso giugno. «Lì abbiamo raccontato i misteri delle mancate catture di Riina e Provenzano. Ma mi mancavano delle risposte. Con questo documentario il quadro è più completo. Perché sono i mafiosi che parlano, gli uomini più vicini a Riina».

