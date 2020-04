“NOI SIAMO ITALIA” - IL PIÙ SOAVE, LEGGERO, ISPIRATO DEI MESSAGGI MUSICALI PER L'ITALIA MALATA VIENE DAL BRASILE E HA LA VOCE DI GILBERTO GIL E DELLA SUA NIPOTINA FLOR. E' UN INVITO A VOLARE, A LIBERARSI DAI PESI DEL VIRUS CON LA CANZONE SENZA TEMPO DI MODUGNO E MIGLIACCI, PROPOSTA IN UNA VERSIONE SEMPLICE, PRATICAMENTE NUDA, SOSPESA NELL'ARIA… VIDEO

Gil aceitou o convite do Ministério italiano das Relações Exteriores e chamou sua neta Flor para mandar, através da música, uma mensagem de apoio ao povo italiano. Eles escolheram a canção "Volare", de Domenico Modugno. Noi siamo Italia! #EquipeGil pic.twitter.com/7lMnduHZI8 — Gilberto Gil (@gilbertogil) April 4, 2020

Marco Molendini per Dagospia

GILBERTO GIL CANTA VOLARE

Il più soave, leggero, ispirato dei messaggi musicali per l'Italia malata viene dal Brasile e ha la voce di Gilberto Gil e della sua nipotina Flor. E' un invito a Volare, a liberarsi dai pesi del virus con la canzone senza tempo di Modugno e Migliacci, proposta in una versione semplice, praticamente nuda, sospesa nell'aria, invito a un sogno felice come quello che segnava il cambiamento dell'Italia di 52 anni fa.

Gil, seduto sul divano di casa a Rio de Janeiro introduce, voce e chitarra, poi interviene Flor, la nipotina che spesso va in tournée con l'aria serissima, spesso canta nei suoi show, intonatissima e, come il nonno, canta un italiano perfetto. Il video postato su twitter è un piccolo, grazioso, affettuoso messaggio che viene da un paese che si trova a lottare contro un male subdolo mentre il suo presidente, Bolsonaro, ancora pochi giorni fa continuava a sostenere che si tratta di una semplice influenza.

Gil, 78 anni, figura carismatica della musica brasiliana, ex ministro della cultura, non è il primo artista a lanciare messaggi musicali per il nostro paese, lo hanno fatto Bono dalla sua Irlanda, che aveva trasmesso la canzone Let your love be known, dedicandola agli «italiani che l’hanno ispirata ...», lo ha fatto Joan Baez cantando da casa Un mondo d'amore di Gianni Morandi, lo hanno fatto i Rem su Facebook con un video del 2003 quando furono ospiti a Quelli che il calcio e interpretarono la loro Bad day.

Lo ha fatto Patti Smith da New York con la figlia Jesse Paris al pianoforte ha fatto un mini-live video su Instagram, anche lei inviando un messaggio al nostro Paese. Lo ha fatto Luka Sulic, dei 2Cellos, con il video del brano Così celeste suonato insieme a Zucchero anni fa a Zagabria. Nessuno, però, ha raggiunto l'efficacia intima e la forza del messaggio di Gil e della piccola Flor, concluso con la frase «Noi siamo Italia».