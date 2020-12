“NON ARRIVO A MANGIARE IL PANETTONE” – L’IMPERDIBILE IMITAZIONE DI CONTE BY CROZZA CHE NON CE LA FA AD ARRIVARE AL PANETTONE: “DEVO TOGLIERMI DALLE BALLE RENZI. SE VOGLIO ARRIVARE A MANGIARLO DEVO FARE LO SGAMBETTO ALLA BELLANOVA…” - VIDEO

Da www.lastampa.it

maurizio crozza e conte che non arriva a mangiare il panettone 2

Uno straordinario Crozza-Conte - nella puntata di Fratelli di Crozza in onda il venerdì in prima serata sul Nove e in live streaming su Dplay - ce la mette davvero tutta... ma proprio non ce la fa ad arrivare al panettone:

«Non arrivo a mangiarlo. Devo togliermi dalle balle Renzi. Se voglio arrivare a mangiare il panettone devo fare lo sgambetto alla Bellanova...».

