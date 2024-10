“NON ASFALTO NESSUNO, SPERO DI NON ESSERE ASFALTATA FISICAMENTE E DI NON ASFALTARMI” - PARLA SONIA BRUGANELLI DOPO GLI SCONTRI CON SELVAGGIA A “BALLANDO”: “SO CHE SONO STATA SCELTA PER IL MIO CARATTERE E LA MIA MODALITÀ DI NON SAPER CONTARE FINO A DIECI. ORA STO DALL'ALTRA PARTE, QUELLO CHE DEVE FARE LA GIURIA, LO SA LA GIURIA" – LA FRASE DI PAOLO BONOLIS, DOPO L'ATTACCO DEL SUO STORICO AUTORE MARCO SALVATI NEI CONFRONTI DELLA BRUGANELLI...

Da repubblica.it - Estratti

Nella classifica di Ballando con le stelle è quart’ultima e le cose non sono andate bene neanche a livello fisico dopo l’infortunio, è un periodo complicato per Sonia Bruganelli, reduce anche dallo scontro con Selvaggia Lucarelli.

In una diretta su Instagram la produttrice tv, ora ballerina per Milly Carlucci, ha detto: “Dopo tutto quello che sta succedendo sui social e sul web ho pensato di parlare io. Mi si chiede di essere me stessa, di provare a lasciarmi andare però mi si chiede di essere quella che è arrivata.

Mi si accusa di essere stata una persona molto diretta, aggressiva nei miei trascorsi televisivi. Tutto vero però vorrei spiegare cosa sta accadendo in questo programma dove è vero che si cerca di essere il più veri possibile, però è sempre un programma. Come succedeva nei programmi dove ero opinionista (Grande fratello e Isola dei famosi, ndr.) voglio ricordarvi le mie uscite che sono rimaste più memorabili come la citazione di Naomi Campbell che era contro Antonella Fiordalisi che oggi posso definire un'amica.

La vita ti porta a essere catapultata in un contesto ma c'è molto altro oltre ai social, ricordate che per me questo è lavoro, ho firmato un contratto. So che sono stata scelta per il mio carattere e la mia modalità di non saper contare fino a dieci [...] Ora sto dall'altra parte, quello che deve fare la giuria, lo sa la giuria. Non asfalto nessuno, spero di non essere asfaltata fisicamente e di non asfaltarmi”.

Sull'infortunio ha dichiarato: "La costola va meglio, non ho ancora fatto la risonanza di controllo. La farò, ma è più importante andare in sala prove ora. La produzione mi ha dato un busto".

BONOLIS

Da fanpage.it

Sono settimane ormai, da quando è entrata a far parte del cast di Ballando con le stelle, che Sonia Bruganelli riceve frecciatine da più fronti. In merito alla querelle degli ultimi giorni, che l'ha vista scontrarsi anche con un ex autore di Avanti Un Altro, lo storico programma di Paolo Bonolis. Il conduttore è quindi intervenuto su Instagram, pubblicando un chiaro messaggio nei confronti della ex moglie.

Il messaggio di Paolo Bonolis rivolto a Sonia Bruganelli

Il conduttore, quindi, pubblicando una foto che lo vede attorniato dai suoi figli e della ex moglie, scrive a corredo di questo ricordo familiare una frase che va a sottolineare come la scelta di prendere strade separate, nonostante anni anni insieme, non vada ad inficiare il legame li terrà uniti per sempre: l'amore per Davide, Silvia e . Bonolis, quindi, scrive:

La vita ci offre tante possibilità, a noi il compito di darle il significato. Le scelte degli adulti sono una “cosa” ma questo legame genitoriale e questo amore per loro, anche oggi, ogni giorno, ci vede uniti … Tutto il resto è noia no, non ho detto gioia (Cit.). Il mio amico Franco.

Gli attacchi e lo sfogo di Sonia Bruganelli

La produttrice aveva subìto un attacco da Marco Salvati, un ex autore di Avanti Un Altro, che ha dichiarato di essere stato allontanato dal programma di Bonolis perché aveva osato criticarla. L'accusa è arrivata dopo che Salvati aveva risposto ad un tweet, dicendo: "Intraprendendo la carriera televisiva si voleva far conoscere per quello che è. Ci è riuscita". L'ex opinionista aveva quindi avuto da ridire e stesso a Ballando con le stelle si era lasciata andare ad uno sfogo, nemmeno troppo velato: "Prima, anche se ero brutta la gente se lo faceva andare bene perché avevo accanto a me una persona che a loro interessava mantenersi vicino", riferendosi al fatto che essendo la moglie di Bonolis, chiunque ci avrebbe pensato due volte prima di andarle contro.

