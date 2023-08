“NON CE LA FACEVO PIÙ” – BRITNEY SPEARS PRENDE FINALMENTE IL CORAGGIO A DUE MANI E, PARLANDO DEL DIVORZIO CHIESTO DAL MARITO, SAM ASGHARI, RIVELA QUELLO CHE ERA CHIARO A TUTTI QUELLI CHE SEGUONO IL SUO PROFILO INSTAGRAM, OVVERO CHE NON STA BENE: “È TROPPO TEMPO CHE FINGO DI ESSERE FORTE, MA LA REALTÀ È DIVERSA. NON CE LA FACEVO PIÙ A SOPPORTARE IL DOLORE. SONO UN PO’ SCIOCCATA" - E COME CONDISCE L'ANNUNCIO L'EX REGINETTA DEL POP? CON UNO DEI SOLITI VIDEO MEZZA NUDA. PRESTO, QUALCUNO LA FACCIA TORNARE SOTTO LA TUTELA DEL PADRE... - VIDEO

britney spears nuda 4

(ANSA) - Britney Spears rompe il silenzio dopo l'annuncio che il marito Sam Asghari ha chiesto il divorzio. "Non ce la facevo piu' a sopportare il dolore", ha detto la popstar ai 42 milioni di fan su Instgram accompagnando i primi commenti dopo la separazione con un video che la ritrae mentre balla. "Come tutti sanno, Sam e io non stiamo piu' insieme. Sei anni sono tanti e sono un po' scioccata ma.. non sono qui per dare spiegazioni perche' non sono i fatti di nessuno", ha esordito la 41enne cantante che aveva sposato l'ex ballerino e coach di fitness 14 mesi fa in una cerimonia di fiaba con Madonna, Drew Barrymore e Donatella versace al seguito.

"E' troppo tempo che fingo di essere forte e il mio profilo Instagram puo' sembrarvi perfetto, ma la realta' e' ben diversa e io penso che tutti lo sappiamo. Vorrei tanto mostrare le mie emozioni e far vedere come mi sento veramente, ma per qualche ragione ho sempre dovuto nascondere le mie debolezze", ha aggiunto Britney: "Saro' piu' forte che posso e faro' del mio meglio. E in realta' sto piuttosto bene. Comunque buona giornata, e non dimenticate mai di sorridere ». Il divorzio e' arrivato come uno shock per i fan della Spears che meno di due anni fa erano scesi in piazza per protestare contro la tutela legale a cui la cantante era stata assoggettata dal padre per ben 13 anni dopo aver dato in pubblico segni di instabilita' mentale. In realta', a quanto pare, l'unione con Ashgari era da tempo sulle montagne russe tanto che tre settimane fa lui aveva lasciato il tetto coniugale: da allora, se si deve credere a Us Weekly, i due hanno interrotto ogni comunicazione se non quelle attraverso gli avvocati. (ANSA).

