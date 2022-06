“NON CI SONO SOLO GLI STAGIONALI CHE NON SI TROVANO, NON SI TROVA NEANCHE GENTE CHE VUOLE LAVORARE AL TG1”. OTTAVIO CAPPELLANI SUL CASO GIORGINO-D’AQUINO-CHIMENTI, CHE SI SONO RIFIUTATI DI CONDURRE LA RASSEGNA STAMPA DELLE 6,30 DEL MATTINO E SONO STATI PUNITI DALLA MAGGIONI – “I CONTADINI, AL BAR, SONO SCANDALIZZATI: E CHE SI RETROCEDE COSÌ GIORGINO? E POI SI SA CHE IL TG1 DELLE 13,30 NON LO GUARDA NESSUNO. A QUESTO PUNTO, RIPETONO, UNO SE NE STA A CASA COL REDDITO DI CITTADINANZA…”

Non sono soltanto gli stagionali che non si trovano, non si trova neanche gente che vuole lavorare al TG1. E ci credo: i conduttori preferiscono il reddito di cittadinanza.

Francesco Giorgino, Emma D’Aquino e Laura Chimenti, conduttori e conduttoresse del TG1 delle 20.00, si sono rifiutati di condurre e condurroresse la rassegna stampa delle 6,30 del mattino, con tanto di certificato medico che testimonia come la loro salute non sia in grado di sostenere la levataccia: dice che per fare trucco e parrucco devono essere in Rai almeno alle 5,00. In realtà la levataccia dovevano farla soltanto cinque giorni ogni mese e mezzo, ma i dottori hanno detto no, non li vedete come sono smunti?

Sto scrivendo questo pezzo in un’area di servizio in mezzo al nulla frequentata da contadini in Ape Piaggio armati di zappe e picconi, da queste parti si stanno sfiorando i 40 gradi, anche loro sono molto d’accordo con i tre giornalist*: e che sono pazzi a chiedere loro di condurre la rassegna stampa di mattina?

Giorgino, addirittura, è stato retrocesso al TG1 meno prestigioso, quello delle 13,30, e dice che la faccenda è in mano ai suoi legali. I contadini, al bar, sono scandalizzati: e che si retrocede così Giorgino? E poi si sa che il TG1 delle 13,30 non lo guarda nessuno, a questo punto, ripetono, uno se ne sta a casa col reddito di cittadinanza.

Lo spietratore di orti dice che la colpa è della rotazione, nessuno vuole fare la rotazione, neanche quelli dei Cinquestelle vogliono il limite del doppio mandato, perché è chiaro che se uno si abitua a fare una cosa poi non vuole cambiare, anche se secondo lui sarebbe più giusto il limite e si informa se è possibile avere il limite dei due mandati per fare lo spietratore.

Gli altri lo mandano affanculo perché sta andando fuori tema e tornano a parlare del TG.

Il trattorista dice che è d’accordo sia con i giornalisti sia con la direttrice Monica Maggioni che non ha tenuto in considerazione i certificati medici: il trattorista lavora in proprio e una mattina proprio si sentiva anche lui come i giornalisti, smunto, allora si è fatto fare il certificato medico, se lo è presentato a se stesso e se l’è rifiutato perché ancora deve finire di pagare le rate del trattore, così alle 3,30 del mattino era già a guidare che il tempo che arrivava al campo si facevano le sei perché i trattori vanno lenti sulle strade normali.

Il contadino dice: che c’entra il trattore, anche io mi sveglio alle 3,00 perché la sera quando arrivo a casa alle 20,00 mi addormento di botto. Anche gli altri hanno tutti gli stessi orari, così si fanno due calcoli e capiscono che nessuno di loro guarda la rassegna stampa perché sono già al lavoro, alle 13,30 si mangiano il panino fuori, e alle 20,00 stanno già dormendo. Quindi mandano affanculo Giorgino e compagnia cantando e se ne tornano nei campi e nei cantieri.

