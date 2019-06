13 giu 2019 19:51

“NON DOBBIAMO CONFONDERE CACCA E RISOTTO” – MARCO TRAVAGLIO A “TAGADÀ”: “PERICOLO DI UN REGIME FASCISTA? NON SCHERZIAMO, MUSSOLINI ERA SOSTENUTO DA TUTTI I POTERI FORTI E L’INTELLIGHIENZA ERA CONVINTAMENTE FASCISTA. LA LEGA GOVERNA DA 20 ANNI IN LOMBARDIA E VENETO, AVETE PER CASO VISTO RASTRELLAMENTI?” – “L’UNICO CHE AVREBBE PIACERE A ESSERE SCAMBIATO PER MUSSOLINI È SALVINI. OGNI VOLTA CHE LO SI ACCOSTA AL DUCE GLI FACCIAMO UN FAVORE” – VIDEO