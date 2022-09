13 set 2022 16:22

“NON ERA MALATO, ERA SEMPLICEMENTE ESAUSTO” – LA FAMIGLIA DI GODARD RIVELA CHE IL REGISTA È RICORSO AL SUICIDIO ASSISTITO, NELLA SUA CASA DI ROLLE, IN SVIZZERA: “AVEVA PRESO LA DECISIONE DI FARLA FINITA. È STATA UNA SUA DECISIONE, ED ERA IMPORTANTE PER LUI CHE SI SAPESSE. È ANDATO IN FONDO ALLE SUE CONVINZIONI…